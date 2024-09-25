Мужчина с "самым большим в мире пенисом" заявил, что переспал с самыми известными людьми планеты

Мужчина, утверждающий, что у него "самый большой в мире пенис", утверждает, что спал с самыми известными людьми на планете.

Об этом пишет LADbible.

От "лауреатов Оскара" до некоторых "известных" имен Великобритании, Джона Фелкон говорит, что он пользовался спросом благодаря своему большому половому органу.

Сейчас ему 54 года, но еще в 1999-м Фелкон стал известен во всем мире благодаря своему заявлению о том, что у него "самый большой пенис на планете". Утверждая, что его размер составляет 34 см в эрегированном состоянии, житель Нью-Йорка утверждает, что звезды первой величины связывались с ним, прежде чем вступать с ним в интимные отношения.

Несмотря на то, что Фелкон не разрешает никому проверять его заявления о себе, он рассказал, с какими знаменитостями он якобы переспал: "Они не обязательно из Голливуда, подавляющее большинство из них просто очень известны. На самом деле, значительная часть из них происходит из Британских островов".

Джона Фелкон / Фото: instagram.com/jonahfalcon1970

Объясняя, как это происходит, Фелкон заявил, что знаменитости обычно связываются с ним через "друзей друзей", а не обращаются к нему лично.

"Да, я спал со знаменитостями, в том числе с номинантами на "Оскар" и лауреатами "Оскара". Но я не могу об этом говорить. Я даже не могу сказать, были ли это мужчины или женщины – это очень ограниченный список, поэтому я не хочу его слишком сужать", – заявил он.

Он утверждает, что "большую часть времени" его "искали", добавив: "Один или два из них были на вечеринках. Наверное, я уникальный объект".

Джона Фелкона / Фото: instagram.com/jonahfalcon1970

Во время эфира программы This Morning Джона показал двум ведущим фотографию своего мужского достоинства, которое есть у него на телефоне. То, что они увидели, шокировало их: Джози Гибсон сидела ошеломленная с широко открытыми глазами, а Филлип Шофилд положил руки на лице и уставился на потолок.

Реакция ведущих / Фото: ITV/This Morning

Фелкон также рассказал, что порноактеры связывались с ним по поводу его мужского достоинства, говоря, что он "больше всех партнеров, которые у них были".

"Они считают меня самым большим, и вы должны помнить, что они многое видели, поэтому они знают", — сказал он.

Фелкон – не единственный мужчина, выступивший на британском телевидении с заявлением о размере своего пениса. Несколько месяцев назад в программе This Morning также появился Мэтт Барр, заявивший, что имеет "самый большой пенис в Великобритании". После этого он принял участие в научном исследовании, в результате которого размер его полового органа составляет 36 см, что превышает предыдущий показатель в 31 см. Это означает, что он имеет самый большой медицински подтвержденный член в мире. Ведущим Мэтт откровенно рассказал о своей повседневности.

Мэтт Барр / Фото: Jam Press

Напомним, недавно мужчина с самым большим в мире пенисом рассказал о сексе и как избегает травм в спальне. Ему не раз предлагали сняться в порно.

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