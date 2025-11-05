Мужчина с самым длинным в мире именем едва его прочитал — видео

Реклама

Австралиец с самым длинным в мире именем, содержащим 2253 уникальных слов, прочитал его полностью и ему понадобилось на это более часа.

Соответствующее видео опубликовала Книга рекордов Гиннеса.

Неудивительно, что Лоуренсу Уоткинсу пришлось читать его из бумажки, потому что даже спустя столько лет он так и не смог его запомнить.

Перед тем как начать читать, Лоуренс признался, что, возможно, не сможет правильно произнести некоторые имена. Некоторые из них староанглийские, некоторые латинские, некоторые библейские, но он сказал: "Я сделаю все, что смогу".

Лоуренс также рассказал, что когда он женился, ему понадобилось 20 минут, чтобы зачитать свое полное имя, но, вероятно, ему понадобится немного больше времени.

Он начал: "Итак, начнем... Лоуренс Алон Алоис Алоизиус Альфеге Алун Алуред Алвин Алисандр Амби Амброз Амброзиус Амиас Амиот Амиас Андерс Андре Андреа Андреас Эндрю Энди Анейрин Ангуиш Анлейфр...".

Лоуренс Уоткинс / © Guinness World Records

Ладно, это даже не все "А". Если вы хотите узнать остальное его имя, вам просто нужно устроиться поудобнее и посмотреть видео.

Лоуренс ранее рассказывал: "Меня всегда очаровывали причудливые необычные рекорды, на которые шли некоторые люди, и я очень хотел быть частью этой сцены. Я прочитал Книгу рекордов Гиннеса от начала до конца, чтобы увидеть, есть ли там рекорд, который я мог бы побить, и единственный шанс, который я имел - это."

На самом деле смена имени была длительным процессом, и ему пришлось заплатить несколько сотен долларов, чтобы его напечатали для него.

Его заявление было принято районным судом, но отклонено Генеральным реестром.

Лоуренс не сдался и подал свое дело в Высокий суд Новой Зеландии, постановивший, что ему следует разрешить изменить имя так, как он хочет. Но вскоре после этого были изменены два закона, которые не позволят другим людям делать нечто подобное в будущем.

Лоуренс, работавший в то время в городской библиотеке, выбирал себе имена из книг, хотя некоторые из них выбирали для него его коллеги.

Он сказал: "Мое любимое имя – AZ2000, что означает, что у меня есть имена от А до Я, и я имею 2000 имен".

