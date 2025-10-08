Мужчина с самым длинным в мире именем: рекордсмену пришлось выиграть суд, чтобы сохранить его

Реклама

Лоуренс Уоткинс из Новой Зеландии попал в Книгу рекордов Гиннеса за самое длинное в мире имя.

Об этом говорится на официальном сайте.

В марте в 1990 году Лоуренс буквально сделал себе имя, сменив свое официальное имя на более чем 2000. Это принесло ему титул Книги рекордов Гиннеса за самое длинное личное имя, состоящее из 2253 уникальных слов.

Он объяснил: "Меня всегда очаровывали причудливые необычные рекорды, на которые шли некоторые люди, и я очень хотел быть частью этой сцены. Я прочитал Книгу рекордов Гиннеса от корки до корки, чтобы увидеть, есть ли там рекорд, который я мог бы побить, и единственное, на что я имел шанс - это."

Это был длительный процесс, которому не способствовал тот факт, что компьютеры тогда были гораздо менее распространены, чем сегодня, и в конце концов он заплатил несколько сотен долларов за то, чтобы кто-нибудь напечатал для него полный список имен.

Лоуренс Уоткинс / © Guinness World Records

Его исковое заявление было принято окружным судом, но затем было отклонено Генеральным регистратором. Лоуренс, как и любой энергичный рекордсмен, не сдался и обратился в Высокий суд Новой Зеландии, в конце концов вставший на его сторону.

Вскоре после этого они изменили два закона, чтобы исключить подобные действия других.

Первоначально рекорд был присужден 2310 именам, но впоследствии был обновлен до 2253 после смены в правилах регистрации рекордов.

В то время Лоуренс работал в городской библиотеке и выбирал имена из книг и по рекомендациям коллег. "Мое любимое имя – AZ2000, что означает, что у меня есть имена от А до Я, и у меня есть 2000 имен".

Он говорит, что люди обычно не могут поверить, когда он говорит им, сколько у него имен. Основная проблема, возникшая у него из-за этого, связана с государственными учреждениями, поскольку они, что не удивительно, не могут вписать его полное имя ни в одну форму удостоверения личности.

