Мужчина с самым длинным в мире именем установил мировой рекорд - подробности

Лоренс Ваткинс из Новой Зеландии / © dailymail.co.uk

Лоренс Ваткинс из Новой Зеландии стал обладателем рекорда Guinness World Records за самое длинное имя в мире, добавив более 2 000 отчеств, однако для этого ему пришлось пройти долгую и сложную юридическую борьбу.

Об этом пишет Daily Mail

Лоренс Ваткинс, человек с обычной жизнью, решился на чрезвычайный шаг в марте 1990 года, когда официально изменил свое имя, добавив более 2 000 средних имен, что в сумме составило 2 253 слова. Его целью было побить предыдущий рекорд за самое длинное личное имя в мире.

Сначала заявка Лоренса была одобрена районным судом, но Регистратор генеральных актов гражданского состояния отказался ее принять. Не желая сдаваться, Лоренс подал дело в Верховный суд Новой Зеландии, который встал на его сторону и официально признал рекорд. После этого власти страны изменили два закона, чтобы исключить повторение такого случая другими.

Лоренс рассказал представителям Guinness World Records:

«Я всегда интересовался странными и необычными рекордами, которые устанавливают люди, и мне очень хотелось стать частью этого мира. Я прочитал книгу от корки до корки, чтобы увидеть, есть ли рекорд, который я могу побить. Единственный, на который я мог претендовать, — это добавить больше имен, чем у предыдущего рекордсмена».

В то время Лоренс работал в городской библиотеке, и для выбора новых имен он пользовался книгами и советами коллег. Имена, которые он добавил, охватывают различные культуры — от европейских до маори и самоанских. Его любимое имя — AZ2000, которое символизирует его достижения и рекорд.

На собственной свадьбе церемониальный ведущий потратил более 20 минут, чтобы прочитать все 2 253 имени Лоренса.

Наибольшие проблемы Лоренсу создают государственные учреждения, ведь полное имя не помещается ни на одних официальных документах. Однако, несмотря на трудности с оформлением документов, Лоренс гордится своим достижением, потому что никто другой в мире не смог повторить его рекорд.

«Мои имена охватывают огромный спектр культур — от европейских до маори и самоанских», — подчеркнул Лоренс.

«Самый большой вызов — это государственные органы, потому что мое полное имя не помещается ни на одних формах документов», — добавил он.

Лоренс Ваткинс стал символом настойчивости и креативности, показав, что даже в повседневной жизни можно устанавливать уникальные и необычные рекорды. Его достижение теперь официально зафиксировано в Guinness World Records и останется непревзойденным в мире.

