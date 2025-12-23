- Дата публикации
Мужчина с "самым маленьким пенисом в мире" откровенно рассказал об интимной жизни — фото
Мужчина объяснил, что такое микропенис на самом деле.
Мужчина из Северной Каролины, США, утверждающий, что имеет «самый маленький пенис в мире», рассказал о главном вызове, с которым сталкивается в повседневной жизни.
36-летний Майкл Филлипс откровенно поделился IGV своим опытом жизни с редким медицинским состоянием – микропенисом.
По словам американца, еще в детстве он отдавал себе отчет, что отличается от других, однако обратиться за медицинской помощью решился значительно позже.
"Я всегда знал, что он был маленьким, но не знал, что это заболевание", - признался Майкл.
Только в прошлом году врачи официально подтвердили диагноз. Как объясняют медики, микропенис - это медицинское состояние, связанное с дефицитом тестостерона во время внутриутробного развития и обычно выявляют еще в детском возрасте.
Самым трудным аспектом своей жизни Майкл называет не физическое состояние, а психологическое давление и проблемы в отношениях.
«Наибольшие вызовы, с которыми я сталкивался, — это сексуальные отношения, оставаясь девственником, и возможность открыто говорить об этом, ведь это очень срамная тема», — рассказал он.
Мужчина вспомнил и болезненный опыт со школьных лет, существенно повлиявший на его самооценку.
«После того, как одна девушка увидела мой пенис и посмеялась надо мной, я просто прекратил ходить на свидание», — объяснил Майкл.
По его словам, несколько попыток построить интимные отношения во взрослом возрасте также завершились неудачей.
«У меня было несколько попыток заняться сексом, но я не смог этого сделать. После этого я потерял интерес к свиданиям», – признался он.
Майкл отмечает, что микропенис – это не повод для шуток, а серьезная медицинская проблема.
«Самая большая ошибка — думать, что маленький пенис означает просто маленький пенис, а не медицинское состояние», — подчеркнул он. «Больше людей должны знать, что микропенис – это реальный диагноз».
Несмотря на сложное принятие своего состояния, Майкл решил говорить о нем публично, чтобы разрушить стигму.
"Я до сих пор не уверен, что полностью смирился с этим", - признался он, добавив, что иногда использует юмор как способ справиться с ситуацией.
"Только после шуток о рекорде Гиннеса я осознал, что, возможно, у меня действительно самый маленький в мире", - сказал Майкл. "Если бы это помогло привлечь больше внимания к проблеме, я бы согласился".
