Мужчина с "самым маленьким пенисом в мире" рассекретил длину полового члена

38-летний житель Южной Каролины, США, Майкл Филлипс, имеющий "самый маленький пенис в мире", рассказал о своей повседневной жизни с редким заболеванием, из-за которого его половой орган на 93% меньше среднего размера.

Об этом говорится в интервью This Morning.

Мужчина родился с микропенисом — медицинским состоянием, существенно повлиявшим на его самооценку, личную жизнь и повседневные бытовые вещи. По словам Филлипса, жить в мире, где размер полового органа часто связывается с мужской уверенностью и сексуальным успехом, для него было особенно сложно.

Средний размер пениса составляет около 14 см, тогда как у Филлипса он равен лишь 0,9 см. Недавно мужчина решился на инъекции жира в надежде хотя бы частично улучшить ситуацию, однако процедура не дала результатов.

В программе Филлипс поделился, как долго надеялся, что его тело изменится с возрастом: «Я, пожалуй, был в старшей школе и общался с девушками и другими подобными делами, и думал, что я поздно созреваю, что, возможно, однажды у меня будет нормальный размер. Но этого никогда не произошло».

Майкл Филлипс

По его словам, состояние влияет даже на базовые физиологические потребности - в частности, он вынужден сидеть во время мочеиспускания. О своей проблеме мужчина долгое время не решался говорить даже с семьей.

"Я держал это в себе, когда был подростком и двадцатилетним, я всегда был одинок, хотя имел друзей", - сказал он. "Они удивлялись, почему я не встречаюсь с девушками, а я не хотел этого обсуждать".

Страх насмешек заставил Филлипса скрывать свою особенность, но это не помогло ему выстроить близкие отношения. Он признается, что проблема влияет не только на интимную жизнь, но и на уверенность в себе в целом.

«Я не могу выходить на улицу и иметь случайные знакомства, но это также влияет на мою способность пользоваться туалетом, на мою уверенность в себе. Даже сидеть может быть сложно из-за необходимости убирать за собой и все такое. Я пробовал все возможное. Можно быть откровенным, можно попытаться поговорить с кем-то, а иногда лучше вообще ничего не говорить».

Официальный диагноз мужчина получил только недавно, когда решил обратиться к врачу. В интервью газете Sun он объяснил: «Я обратился к врачу около четырех-пяти месяцев по поводу размера своего пениса. Мне сообщили, что существует такое заболевание, как микропенис. Меня направили к урологу. Я всегда знал, что он маленький, но не знал, что это заболевание. Главной причиной, почему я обратился к врачу, было то, что мой пенис слишком мал, чтобы заниматься сексом».

Майкл Филлипс

Филлипс также вспомнил момент, когда впервые осознал масштаб проблемы еще в школьные годы, после реакции девушки, с которой встречался. После этого он фактически прекратил свидание.

«У меня было несколько опытов секса, но не смог ввести его и все такое. После этого я просто перестал пытаться встречаться и потерял к этому интерес».

Мужчина консультировался с врачами по поводу хирургического вмешательства, однако перспективы его не вдохновили.

«Я хотел узнать, можно ли что-нибудь сделать, чтобы увеличить его», — добавил он. «Есть некоторые операции, но они смогут прибавить всего около 2,5–3,8 см».

Даже после операции Филлипс остался бы в категории микропениса, поэтому он сомневается, следует ли идти на хирургическое вмешательство. Мужчина решил публично рассказать свою историю, чтобы помочь другим мужчинам чувствовать себя менее одинокими и принимать себя.

