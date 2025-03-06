Мужчина с самым волосатым лицом в мире: как выглядит рекордсмен (фото)

Индийский подросток с синдромом оборотня побил рекорд самого волосатого лица среди мужчин.

Об этом сообщает Книга рекордов Гиннеса.

У 18-летнего Лалита Патидара 201,72 волоса на квадратный сантиметр. Более 95% его лица покрыты волосами.

У него невероятно редкое состояние, которое называется гипертрихозом, также известно как синдром оборотня, что вызывает аномальный рост волос.

Лалит – один из 50 задокументированных случаев, о которых сообщалось по всему миру от Средневековья, что делает его одним на миллиард.

Лалит Патидар / Фото: Guinness World Records

Он победил все взгляды незнакомцев и неприятные комментарии. Остальные дети в школе даже испугались его, когда он появился в первый день.

Парень рассказал: "Они боялись меня, но когда они начали узнавать меня и разговаривать со мной, они поняли, что я не так уж отличаюсь от них, и это только внешне я выгляжу иначе, но внутри я не отличаюсь".

Лалит полностью принимает то, кем он является, и то, что делает его уникальным и даже берет всех заинтересованных с собой в свою повседневную жизнь для своего канала на YouTube.

Лалит Патидар / Фото: Guinness World Records

Недавно он прилетел в Милан, Италия, чтобы принять участие в телевизионном шоу Lo Show dei Record, где ему измерили волосы на лице, чтобы определить, будет ли он официально устанавливать рекорд.

Он посетил местного трихолога, который оценил его, побрив крохотные участки лица, чтобы сделать точные измерения количества волос на квадратный сантиметр.

Узнав, что он рекордсмен, он сказал: "У меня нет слов, я не знаю, что сказать, потому что я очень счастлив получить это признание".

Лалит Патидар / Фото: Guinness World Records

Лалит говорит, что хотя большинство людей, которых он встречает, относятся к нему хорошо, есть и такие, которые не очень радушны ему. Но тем, кто говорит ему, что он должен удалить волосы на лице, он отвечает, что ему нравится, какой он есть, и он не хочет изменять свой облик.

Напомним, названа самая старая парикмахерша в мире. Известно, сколько ей лет и где работает.

Читайте также: