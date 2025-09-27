Мужчина с самыми длинными ногтями на планете: ошеломляющие фото и длина

Мужчина с самыми длинными ногтями в мире / © Guinness World Records

Вьетнамский художник, проведший три десятилетия своей жизни, отращивая ногти, является официальным рекордсменом. Лю Конг Хуэн имеет самые длинные в мире ногти на паре рук (мужские) с невероятной длиной 594,45 см. Это больше, чем рост среднего взрослого жирафа.

Его невероятные ногти измерил главный редактор Книги рекордов Гиннесса Крэйг Глендей, который в начале этого года посетил его дом в провинции Намджинь, Вьетнам, говорится на сайте.

Свисающие с каждой руки ногти Хуэна скручиваются в причудливые формы, покрытые разноцветными брызгами краски, которую он использует для создания великолепных фресок на стенах домов людей.

Он перестал стричь ногти 34 года назад, когда решил, что хочет пойти по стопам своего отца и стать шаманом.

«Эти ногти появились потому, что мой отец был шаманом», — говорит он. «Я хотел стать учителем, поэтому отрастил их, чтобы выглядеть величественнее. Но впоследствии отец сказал мне забыть об этой профессии, мол, она слишком хлопотная и не стоит того. С тех пор я продолжал их отращивать, и они становились все дольше. Короче говоря, если бы я их обрезал, то чувствовал бы очень неудобно и истощенно, как морально, так и физически. Одна лишь мысль о том, чтобы подстричь ногти, влечет за собой чувство усталости и тошноты».

Мужчина с самыми длинными ногтями в мире / © Guinness World Records

Конечно, его ногти время от времени ломаются, и у него есть кусочки, лежащие в шкафчике в гостиной, которые он хранит, хотя, конечно, они не учитываются при окончательном подсчете.

Крейг объяснил: «Измерение ногтей господина Хуэна было непростой задачей. Нам пришлось обматывать кусок нити вокруг каждого ногтя, отмечая длину, а затем сравнивать ее с рулеткой».

Измерение ногтей Лю / © Guinness World Records

Общая длина основана на среднем значении двух наборов измерений. Ногти на левой руке составляют 388,85 см, а на правой — 205,6 см. Самый длинный ноготь — на большом пальце левой руки — 127,5 см.

Отрастить ногти до такой длины — это огромное испытание, и людям, живущим с такими ногтями, часто приходится вносить значительные коррективы в свой образ жизни.

Лю особенно усердно следит за тем, чтобы его ногти были сухими.

Он сказал: «Если идет дождь, я должен держать их сухими. Если они намокнут, то размякнут и отвалятся. В людном месте, если кто-то столкнется с ними, они точно будут разбиты, поэтому я должен их защищать. Кроме того, во время работы я должен быть чрезвычайно осторожным. Поднимаясь и спускаясь по лесам, каждый шаг должен быть обдуманным. И я имею в виду очень осторожным».

Мужчина с самыми длинными ногтями в мире / © Guinness World Records

Рекордсмен говорит, что ему также приходится быть очень аккуратным, когда он переодевается и спит, делая все возможное, чтобы убедиться, что его ногти не нажимают и не ломают.

Но показывая, что он все еще может делать все, что хочет, Лю продемонстрировал свои навыки рисования, бережно держа горшок с краской в одной руке и творя магию кистью в другой.

Лю Хуэн / © Guinness World Records

Люди так ошеломлены тем, что он может так хорошо рисовать такими длинными ногтями, что во время работы вокруг него часто собирается толпа.

«Они никогда не реагируют негативно, — говорит он. Они лишь говорят: „Как вы можете так хорошо рисовать такими длинными ногтями?“.

Лю также похвастался, как он несется по улицам провинции Намджинь на своем мопеде, и показал, как он маневрирует в рубашке, осторожно продвигая руки в рукава с помощью своей жены, Тхи Туан, которая также помогает ему в работе над картинами.

Мужчина с самыми длинными ногтями в мире / © Guinness World Records

Хуэн говорит, что люди часто спрашивают Тхи, почему она не заставляет его стричь ногти, но она очень поддерживает его страсть. Он объясняет: «Люди постоянно говорят моей жене, чтобы она заставляла меня подстригать ногти — „зачем беспокоиться обо всем этом уходе и хлопотах?“. Но это мой выбор, я решил оставить их, и она мне очень помогает. Без такой поддержки, как моя жена, я бы никогда не смог так хорошо их удерживать. Она настоящий солдат – она помогает мне во всем».

Мужчина с самыми длинными ногтями в мире / © Guinness World Records

Лю добавил, что он «невероятно счастлив», что его достижение было признано Книгой рекордов Гиннеса. Крейг сказал после своего визита: «Было очень приятно познакомиться с его семьей. Они все были такие гостеприимные и приготовили нам замечательную еду. Для меня было настоящей честью быть там, познакомиться с ними и измерить его ногти. Учитывая, что со времени смерти Мелвина Бута не было владельца этого рекорда, это прекрасно, что мы можем заполнить эту категорию и отпраздновать достижения господина Хуэна. Он такой милый, духовный человек. Он говорил о том, что хотел стать шаманом, и, хотя этого не произошло, он все равно кажется очень духовным. Он принадлежит к длинному ряду мужчин, в частности, имеющих определенный духовный или шаманский аспект в своих ногтях. Кстати, в Книге рекордов Гиннеса еще в 1960 году первым владельцем самых длинных ногтей был неназванный китайский священник. Здесь, безусловно, есть нечто духовное, и он, безусловно, олицетворяет это».

Напомним, женщина с самыми длинными ногтями на планете — Диана Армстронг. Их длина составляет 1306,58 см.