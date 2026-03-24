Мужчина с "самыми сильными сосками в мире" установил шокирующий рекорд — фото

Мужчина по прозвищу The Baron из Финляндии установил необычный мировой рекорд, используя пирсинг, чтобы тянуть сверхтяжелые предметы.

Об этом сообщает Книга рекордов Гиннеса.

The Baron побил рекорд в категории тяжелейшего груза, который тянут сосками (мужской рекорд). Ему удалось сдвинуть карету весом 991 кг, внутри которой находился его партнер для достижения требуемой массы.

Для понимания масштаба это примерно полторы коровы или два рояля.

После установления рекорда он заявил: «Самые сильные соски мира».

The Baron / © Guinness World Records

На кадрах из выступления видно, как спортсмен тянет тележку с помощью металлических обручей, закрепленных через пирсинг. Чтобы преодолеть дистанцию и зафиксировать рекорд, он сделал несколько уверенных шагов, после чего праздновал вместе с ведущими и партнером под аплодисменты зрителей.

The Baron / © Guinness World Records

Впрочем, это не единственное достижение The Baron. Уже больше десяти лет он удерживает еще один рекорд в этой сфере. 19 июля в 2013 году в Bush Hall в Лондоне он поднял груз весом 32,6 кг, закрепленный на пирсинге.

По правилам, вес нужно было поднять не менее 10 см и удерживать не менее 5 секунд. Исполнитель превзошел требования, удерживая груз 8,46 секунды.

The Baron известен как артист направления sideshow strongman – он демонстрирует необычные физические трюки, связанные с выносливостью тела. Среди них – перетягивание тяжелых предметов с помощью пирсинга и даже сгибание металлических прутьев зубами.

Артист гастролировал в разных странах, в том числе выступал в Берлине, Сингапуре и Новой Зеландии. Также он принимал участие в популярных телешоу - America's Got Talent и Britain's Got Talent.

