Мужчина с тремя пальцами и без ног поднялся на Эверест – фото, подробности

Итальянец с тремя пальцами и без ног поднялся на Эверест и попал в Книгу рекордов Гиннеса.

Об этом говорится на официальном сайте.

В 2015-м Андреа Ланфри было 29 лет, когда он был госпитализирован на семь месяцев (почти два из которых находился в коме) из-за заражения менингитом на фоне менингококкового сепсиса.

Инфекция была настолько серьезной, что врачи были вынуждены ампутировать ему обе ноги ниже колен и семь пальцев на руках. Но вместо того, чтобы отчаиваться из-за своей ситуации, Андреа увидел в ней возможность. Несмотря на потерю ног, он хотел стать спринтером.

В течение года Андреа присоединился к сборной Италии по легкой атлетике и выиграл серебряные и бронзовые медали на чемпионатах Европы и мира по паралимпийской легкой атлетике в 2016–2018 годах.

С тех пор Андреа сосредоточил свое внимание на своей истинной страсти – альпинизме, и теперь он совершил невероятный подвиг, став первым человеком с множественными ампутированными конечностями, поднявшимся на Эверест.

Андреа Ланфри / Фото: guinnessworldrecords.com

В прошлом на Эверест поднимались несколько человек с ампутированными конечностями, например, Марк Инглис (Новая Зеландия), первый человек с двойной ампутацией конечностей, сделавшей это, и Гэри Галлер (США), первый человек с ампутированной рукой, однако Андреа – первый человек, который сделал это с ампутациями ног и на руках.

Андреа отправился в экспедицию на Эверест вместе со своим другом Лукой. Пара решила подняться на вершину в "классическом" стиле: подойдя пешком, акклиматизировавшись, подготовив высотные лагеря и, когда будут готовы, попытаться подняться на вершину.

Андреа Ланфри / Фото: guinnessworldrecords.com

Однако, прежде чем отправиться на вершину, Андреа решил установить рекорд по маршруту в базовый лагерь: самый быстрый высотный забег на милю (LA4). LA4 означает, что у претендента двусторонняя ампутация ниже колена. Андреа преодолел милю за 9 минут 48 секунд, став первым обладателем этого рекорда.

Восхождение на Эверест оказалось невероятно тяжелым, но Андреа говорит, что никогда не думал останавливаться. "Мои внутренние ощущения всегда были очень положительными", – сказал он.

Научиться лазить, используя только большие пальцы и протезы стоп, ему было нелегко – улучшение баланса было важным, но, прежде всего, Андреа говорит, что ему нужно было развить большую уверенность в своих протезах во время перемещения по горным стенам.

"Я не изобрел ничего нового, я просто научился делать все иначе, чем раньше", — объяснил он. "Я адаптирую движения к своим потребностям и возможностям".

Андреа и Лука / Фото: guinnessworldrecords.com

Андреа имеет несколько типов протезов, включая приспособленные для бега, езды на велосипеде, скалолазания и ходьбы по льду. Во время восхождения на Эверест он мог носить разные протезы в зависимости от местности.

"Веселый момент всегда, когда на морозе, посреди ледника, я лезу на лед в обычной летней обуви, а все люди, явно не видящие моего протеза, смотрят на меня немного удивленно и спрашивают: "Твоим ногам не холодно?".

Андреа и Луке удалось завершить свое происшествие на Эвересте за два с половиной месяца, сделав это на две недели раньше, чем ожидалось из-за хорошей погоды.

"Я испытал огромное волнение, когда увидел вершину", — вспомнил мужчина. "Я помню, что мои мысли вернулись в прошлое, думая обо всех тех тренировках и многих других горах, на которые я поднялся, чтобы достичь вершины Эвереста".

Андреа Ланфри / Фото: guinnessworldrecords.com

После восхождения на вершину было самое сложное – спуск.

"Проверка протезов во время спуска всегда намного больше утомляет и опаснее", — пояснил он.

К счастью, он спустился без проблем. Андреа говорит, что два его титула в Книге рекордов Гиннеса являются для него "большим источником гордости", и он надеется, что его достижения смогут вдохновить других, кто "попал в тупик" в своей жизни.

Андреа Ланфри / Фото: guinnessworldrecords.com

Теперь он планирует подняться на самую высокую вершину Северной Америки, Денали на Аляске, а затем покорить еще 8000-метровые горы по всему миру.

Напомним, двухлетний малыш установил рекорд во время восхождения на Эверест. Он стал самым молодым человеком, достигшим базового лагеря.

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