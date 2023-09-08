Мужчина с вантузом показал, как открыть машину, если ключ внутри – видео

Многие обеспокоены тем, что он научил угонщиков быстрому и бесшумному способу воровству транспортных средств.

Мужчина поделился простым лайфхаком, где показал, как попасть в закрытую машину с помощью вантуза.

В видео TikTok мужчина в синей бандане стоит перед дверью машины с куклой на переднем сиденье.

"Моя главная задача сейчас — вытащить этого ребенка из машины", — говорит мужчина и цепляет вантуз к окну со стороны пассажира. Затем он наклеивает три куска клейкой ленты под и по бокам туалетного инструмента, чтобы он не скользнул во время процесса.

"Ленты никогда не бывает слишком много", — уверяет он своих зрителей.

Затем мужчина опускает вантуз обеими руками и легко открывает окно настолько, чтобы дотянуться до ручки автомобиля и отпереть ее. Весь процесс занял меньше минутки.

@paulvutv Man shows how he open car window with plunger ♬ оригинальный звук — Paul Vu

С момента публикации ролик собрал более 6 миллионов просмотров и более 420 000 лайков.

В отдельном видео другой пользователь TikTok испытал творческий подход, но на этот раз с двумя вантузами и без скотча.

Он справился менее чем на 30 секунд.

Некоторые комментаторы TikTok были ошеломлены простым, но эффективным способом попасть в закрытый автомобиль.

"Я запер ключи в машине, и этот метод сработал для меня. Большую часть времени вы находитесь или дома, или возле магазина, когда это происходит, спасибо, братец", — написал один из пользователей, поблагодарив мужчину за совет.

"Ух ты, потрясающий урок. Поделюсь этим", — сказал другой.

Хотя в некоторых комментариях и хвалили быстрый и простой лайфхак, большинство были не слишком довольны тем, что эта информация была распространена из-за опасений угона автомобилей.

"Вы только что научили врага, как вломиться, не разбивая окно", — саркастически заметил другой пользователь.

"Братан только что научил меня грабить машины", — заявил юзер.

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