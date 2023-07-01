Мужчина с весом 383 кило похудел на 272 кг: ошеломляющие фото до и после

Американец похудел на 272 кг и ошеломил своей трансформацией.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

Кэйси Кинг боролся со своим весом всю свою жизнь. Однажды он упал на пол и его двоюродному брату и приятелю пришлось свернуть его в простыню, чтобы поднять на диван.

Затем он отправился в отделение неотложной помощи и провел пять недель в больнице, где медики предупредили, что вскоре он умрет.

После того, как он вернулся домой, Кэйси начал ходить в спортзал, чтобы похудеть, и в конце концов снова набрал вес.

Кинг в своем тяжелом весе имел 383 килограмма. 38-летний мужчина не мог принять ванну или душ, поэтому ему приходилось мыться в корыте на открытом воздухе.

Кэйси весил 383 кило / Фото: dailystar.co.uk

"В самые тяжелые времена я будто не существовал. Я не очень любил людей. Мне не нравилось, когда меня видели. Мне не нравилось общение. Я чувствовал себя уродом", — признался мужчина.

В 2018 году он прибег к бариатрической операции – хирургическое вмешательство по уменьшению желудка.

Благодаря этому жителю Джорджии удалось избавиться от 272 кг.

Кэйси Кинг после похудения / Фото: dailystar.co.uk

Впрочем, после экстремального похудения у него осталась излишняя кожа, свисающая с рук, груди и живота.

"Это буквально похоже на костюм", — описал Кэйси кожу.

Из-за похудения более чем на 270 кг у него осталась обвисшая кожа / Фото: dailystar.co.uk

Теперь он собирает деньги на операцию, чтобы удалить лишнюю кожу. Ее цена составляет более 19 000 долларов.

Кэйси мечтает, чтобы его отец увидел, как он женится и создает семью сейчас, когда его вес под контролем.

Недавно он рассказал о своей интимной жизни, сказав, что впервые занялся сексом несколько лет назад.

"Раньше я вообще не встречался. Я потерял девственность, когда мне было 35, 36 лет", — признался он. "У меня никогда не было девушки. Я буквально никогда не встречался до последних полутора лет".

Напомним, 52-летняя женщина похудела более чем на 80 кг ради годовщины брака. Сейчас она весит 66 кг.

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