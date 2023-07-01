Мужчина с весом 383 кило похудел на 272 кг: ошеломляющие фото до и после

Сейчас его вес 111 кг.
Американец похудел на 272 кг и ошеломил своей трансформацией.
Об этом пишет dailystar.co.uk.
Кэйси Кинг боролся со своим весом всю свою жизнь. Однажды он упал на пол и его двоюродному брату и приятелю пришлось свернуть его в простыню, чтобы поднять на диван.
Затем он отправился в отделение неотложной помощи и провел пять недель в больнице, где медики предупредили, что вскоре он умрет.
После того, как он вернулся домой, Кэйси начал ходить в спортзал, чтобы похудеть, и в конце концов снова набрал вес.
Кинг в своем тяжелом весе имел 383 килограмма. 38-летний мужчина не мог принять ванну или душ, поэтому ему приходилось мыться в корыте на открытом воздухе.
"В самые тяжелые времена я будто не существовал. Я не очень любил людей. Мне не нравилось, когда меня видели. Мне не нравилось общение. Я чувствовал себя уродом", — признался мужчина.
В 2018 году он прибег к бариатрической операции – хирургическое вмешательство по уменьшению желудка.
Благодаря этому жителю Джорджии удалось избавиться от 272 кг.
Впрочем, после экстремального похудения у него осталась излишняя кожа, свисающая с рук, груди и живота.
"Это буквально похоже на костюм", — описал Кэйси кожу.
Теперь он собирает деньги на операцию, чтобы удалить лишнюю кожу. Ее цена составляет более 19 000 долларов.
Кэйси мечтает, чтобы его отец увидел, как он женится и создает семью сейчас, когда его вес под контролем.
Недавно он рассказал о своей интимной жизни, сказав, что впервые занялся сексом несколько лет назад.
"Раньше я вообще не встречался. Я потерял девственность, когда мне было 35, 36 лет", — признался он. "У меня никогда не было девушки. Я буквально никогда не встречался до последних полутора лет".
Напомним, 52-летняя женщина похудела более чем на 80 кг ради годовщины брака. Сейчас она весит 66 кг.
Читайте также: