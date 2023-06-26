Мужчина с "золотым билетом" пролетел 32 миллиона км: что это за пожизненный проездной (фото)

Покупку он совершил еще 33 года назад.

Американец Том Стукер преодолел в воздухе больше километров, чем любой другой путешественник в истории, и не собирается останавливаться.

Об этом пишет Washington Post.

69-летний житель Нью-Джерси пролетел 32 млн км с пожизненным проездным United Airlines за 290 тысяч долларов. Эту покупку он совершил еще в 1990 году.

"Лучшая инвестиция в моей жизни", — сказал Стукер.

Через 33 года после приобретения консультант автосалона по-прежнему набирает километры и наслаждается каждой секундой на своем любимом месте 1B.

С момента покупки уроженец Нью-Джерси получил невероятное количество км, которые он может продать, обменять или продать с аукциона, а также привилегии проживания в роскошных отелях по всему миру, эксклюзивное питание в элитных ресторанах и недели проживания.

Фото: Lauren Petracca для The Washington Post

Однажды он 12 дней подряд не спал в постели после того, как вылетел из Ньюарка в Сан-Франциско, затем совершил поездку из Бангкока в Дубай и обратно — четыре кругосветных путешествия.

Стукер побывал более чем в 100 странах, используя свой неограниченный пропуск United Pass, и даже делит богатство со своей женой, взяв ее более чем в 120 "медовых месяцев".

Его пристрастие к полетам началось после того, как он посетил Австралию в 1984 году по работе и "влюбился" в эту страну. Он возвращался сюда более 300 раз.

Том даже наслаждался полетом сидя рядом с такими знаменитостями, как Джанет Джексон, Стивен Тайлер и Билл Мюррей, которых он заставил оставить личную голосовую почту своему брату.

Фото: Lauren Petracca для The Washington Post

По словам Стукера, из тысяч рейсов, которые он совершил, он даже видел, как четыре человека погибли в воздухе.

Только в 2019 году отец троих детей "совершил более шести полетов на Луну", совершив 373 полета, на общую сумму 1,46 миллиона миль (свыше 2,3 млн км) — личные расходы составили 2,44 миллиона долларов без пропуска.

Чтобы выразить благодарность своему любимому пассажиру, авиакомпания разместила его имя на двух своих самолетах и попросила его внести свой вклад в разработку меню в их новых клубах Polaris.

Его даже лично приветствует оператор, когда звонит по телефону на номер компании.

Напомним, стюардесса назвала, что отвратительнее всего делают пассажиры в самолете. Она обратилась к путешественникам с просьбой не поступать так.

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