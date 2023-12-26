Мужчина сбежал из-под домашнего ареста в тюрьму, чтобы не праздновать Рождество в одиночестве

Во Фрозиноне, Италия, молодой человек, находящийся под домашним арестом за мелкие преступления, сбежал в тюрьму, чтобы не праздновать Рождество в одиночестве.

Об этом сообщает Corriere della Sera.

24-летний Марио предпочел провести остальное наказание в компании других заключенных. Он убежал из дома, где живет один, и, не сообщив об этом в офис наблюдения или своему адвокату, явился у ворот тюрьмы Сан-Доменико в Кассино и попросил, чтобы его арестовали.

Озадаченные офицеры вызвали полицию и радиомобильная часть вмешалась в считанные минуты, задержав парня: к тому времени он хотел именно этого. "Когда мы его увидели, — сообщают в тюремной полиции Кассино, — мы были озадачены. Мы сразу вызвали полицию". Военный патруль забрал молодого человека и вернул его во Фрозиноне.

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Неожиданность наступила сразу после этого: его объяснения и просьбы пройти в камеру, чтобы отбыть оставшиеся наказания в компании других заключенных, были напрасны, но, как того требует процедура, его отвезли домой и вернули под домашний арест.

Однако они заверили, что сообщат суду, чтобы в ближайшие дни его выслушали и разрешили объяснить причины такого жеста. Марио также попросил его поместить в камеру с соблюдением законной процедуры.

За бегство из-под домашнего ареста он предстанет перед судом.

Напомним, пьяный Санта-Клаус врезался на авто в дом, развозя рождественские подарки. Также он повредил припаркованный автомобиль.

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