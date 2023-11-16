Мужчина сбросил 36 кг благодаря мясной диете: фото до и после

Мужчина похвастался, что за год похудел на 36 кг, не считая калории и употребляя все, что он хотел.

Об этом пишет Newsweek.

Брайан Новицки придерживался диеты на основе мяса. Так, за первые четыре месяца он скинул 29 кг.

Все началось весной в 2022 году, когда он уставший сидел на диване, чувствуя боль во всем теле. У него возникали обострения в коленях или косточках, которые длились одну-две недели. Боль была настолько сильной, что он не мог ходить.

Также он страдал на состояние, которое называется фибрилляцией предсердий, которое влияет на нормальный синусовый ритм сердца.

"Я знал, что мне нужно похудеть, и мне нужно было сделать это как можно быстрее. Я хотел быть уверенным, что смогу увидеть, как трое моих детей вырастут и заведут своих детей. Я хотел иметь возможность обеспечить свою семью. Но учитывая путь, по которому я шел, я не был уверен, что это произойдет, и это стало моим "почему", — поделился он.

Сначала Брайан попробовал кето-диету и изучал другие низкоуглеводные диеты. Впрочем, они не принесли желаемых результатов. В июле он перешел на "диету хищника".

"Я не ем овощи, фрукты и другие углеводы. Я преимущественно ем говядину, немного яиц и бекона. Иногда я ем куриные крылышки или куриные бедра, а также свинину. Я не использую никакое масло с семен и готовлю или на на жире бекона, или на сливочном масле. Типичный день еды для меня состоит из стейка около полудня, а затем нескольких котлет для гамбургеров с говядиной (без булочки) и яиц или бекона. Обычно я съедаю около килограмма мяса в день", — отметил он.

Брайан Новицки до и после похудения / Фото: Newsweek

К началу ноября он сбросил около 30 кило. В течение следующих нескольких месяцев потеря веса замедлилась, поскольку он достиг более здорового веса. Но польза для здоровья была заметна.

"Я принимаю лекарства от АД более 20 лет. Хотя я до сих пор принимаю лекарства, дозировка снизилась до минимальной, назначенного рецептурой, и мое кровяное давление под контролем. У меня также не было эпизодов фибрилляции типа А уже более 14 месяцев, и вовсе недавно мне прекратили выписывать лекарства. Мой врач также доволен моим прогрессом. До перехода на мясоедную диету мой уровень триглицеридов (тип жира в крови) составил 273 миллиграмма на децилитр, что очень много. Сейчас их 107, в пределах нормы. Мой уровень холестерина также улучшился. Моя печень и почки функционируют отлично, и это самые лучшие показатели, которые я когда-либо видел в анализе крови", — поделился Новицки.

Мужчина считает, что эта диета спасла ему жизнь. Он больше не страдает от боли в спине, артрита и боли в суставах. Брайан чувствует больше энергии и всегда в хорошем настроении.

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