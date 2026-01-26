Мужчина сбросил GoPro с круизного лайнера: жуткие кадры ночного океана смутили Сеть

Стая любознательных рыб, которую сняла камера GoPro

Блогер Одиссеас Фройлан решил узнать, что происходит под килем круизного лайнера, и опустил камеру GoPro на дно океана. Результаты ночной съемки на Багамах оказались настолько зловещими, что зрители назвали это своим «самым большим кошмаром».

Об этом пишет Lad Bible.

Пользователи Интернета не раз становились свидетелями того, как водонепроницаемые камеры снимали акул, загадочные звуки из глубин и существ, происхождение которых не могут объяснить даже ученые. Именно такие необычные кадры удалось зафиксировать и любителю природы Одиссеасу Фройлану, который в 2021 году спустил свою камеру с борта круизного лайнера.

Он опубликовал на YouTube видео продолжительностью более 7 мин., отметив, что судно «длительное время» находилось на якоре возле Багамских островов. По словам блогера, это позволило песку на дне окена «осесть», благодаря чему он получил «четкие изображения» подводного мира.

«Я использовал защитный кейс для GoPro, чтобы выдержать давление, а также простые стабилизаторы, которые сделал сам, чтобы камера не шаталась. По этой же причине я ждал день без ветра и течения. GoPro была прикреплена к рыболовной леске, поэтому я мог почувствовать дно моря. Но просмотреть отснятое видео я смог только тогда, когда поднял камеру обратно. Сначала я снимал просто из любопытства — посмотреть, что там внизу, но кадры оказались настолько классными, что я решил поделиться ими», — рассказал Фройлан.

Камеру он опускал как днем, так и в «ведьмин час», чтобы выяснить, меняется ли подводная жизнь после наступления темноты.

В начале видео GoPro, погружаясь в глубину, проходит сквозь стаю любопытных рыб и фиксирует других морских обитателей, прежде чем достичь дна. В дневное время кадры в основном спокойные: рыбы медленно плавают в воде. Однако ночью из темноты появляются гораздо более зловещие существа.

Акула, которую сняла камера GoPro

Что напугало зрителей на видео с морского дна?

Темнота сама по себе делает эти моменты более пугающими, но больше всего зрителей напугало появление нескольких акул. Камера зафиксировала, как хищники движутся по океану в полной темноте, а их глаза жутко светятся в режиме ночного видения.

Хотя поведение акул и не напоминает сцены из «Челюстей», их внезапный выход из темноты изрядно поразил пользователей соцсетей.

«Это было намного интереснее, чем я ожидал. Есть что-то чрезвычайно ужасное в том, чтобы видеть, как акула вот так выныривает из темноты», — написал один из пользователей.

«Это видео — буквально мой самый большой кошмар. Спасибо, что позволили мне увидеть его с безопасного расстояния», — признался другой пользователь.

«То, как я перешел от того, как я толкал ногами в воздухе милых рыбок и думал: „Возможно, океан не так страшен“ на дневном видео, до того, как я с ужасом смотрел на ночное видео, еще раз подтверждая свой сильный страх перед океаном», — добавил третий комментирующий.

А четвертый резюмировал: «Как человек, который боится открытой воды, должен сказать, что это было приятно-ужасно».

К слову, дайвер Барни Дилларстоун во время погружения камеры GoPro на 200-метровую глубину возле Бали зафиксировал загадочное существо, которое не смогли идентифицировать даже ученые. Главной сенсацией стал нетипичный глубоководный скат. Морские биологи предполагают, что случайное видео могло открыть новый для науки вид, который способен переписать региональные каталоги фауны.