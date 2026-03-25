Мужчина сдал теоретический экзамен по вождению после 9 лет и 139 попыток

В городе Тарнув, Польша, местный житель привлек внимание своей настойчивостью: он смог сдать теоретический экзамен по вождению только со 139 попытки после девяти лет неудач.

Об этом пишет TVP World.

В Польше, как и в большинстве европейских стран, кандидаты сначала должны сдать компьютерный теоретический тест, и только после этого допускаются к практическому экзамену. Обычно для успешного результата достаточно 1-3 попыток, однако этот случай стал исключением.

О необычной истории сообщил местный центр дорожного движения. По их данным, мужчина пытался сдать экзамен с 2017 года и потратил около 1 800 евро на экзаменационное собрание.

Директор центра Павел Гургуль подчеркнул настойчивость кандидата: «Этот человек не сдался и продолжал сдавать экзамен. Это свидетельствует о том, что водительское удостоверение для нее очень важно».

По словам Гургуля, причиной многочисленных неудач стала неправильная подготовка.

"Он пользовался демо-версией тестов, которая не охватывала все возможные вопросы", - пояснил он.

После перехода на полную версию учебной программы ситуация начала меняться: "Он постепенно терял меньше баллов и в конце концов смог сдать экзамен", - добавил директор.

Теперь мужчина готовится к следующему этапу – практическому экзамену. Если он не сдаст его, придется снова проходить теоретический тест.

Несмотря на ошеломляющее количество попыток, этот случай не является рекордом. Польские СМИ сообщали о водителе из города Пётркув-Трибунальский, который сдавал теоретический экзамен 163 раза в течение 17 лет.

