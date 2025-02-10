Мужчина сдавал экзамен по вождению с помощью дрона: что он придумал и чем это закончилось

В Китае арестовали мужчину, который помогал другому человеку сдать экзамен по вождению с помощью дрона.

Об этом пишет SCMP.

Мужчина по фамилии Ли был задержан полицией в провинции Ганьсу.

Ли расположился вне зоны вождения, чтобы управлять дроном, который пролетал над этой территорией и отслеживал маршрут Янга на основе изображений, присланных дроном.

Он предупреждал Янга с помощью беспроводного оборудования, если тот совершал какие-то ошибки во время вождения.

Ли сказал Янгу вставить наушник в ухо и надеть Bluetooth-приемник, замаскированный под ожерелье.

Их схему разоблачила полиция, когда коп услышал необычный звук из машины Янга, когда Ли давал ему указания управлять автомобилем.

Неизвестно, был ли наказан Янг. Ли взял с него 1800 юаней (250 долларов США) за услугу по обману на тесте.

Напомним, мужчина стал первым человеком, осужденным за управление дроном в нетрезвом состоянии. Пьяный мужчина вызвал хаос на мероприятии классических автомобилей.

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