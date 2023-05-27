Мужчина сделал 1500 тату, разделил руку пополам и отрезал палец: как он выглядит (фото, видео)

Бразилец, прозванный "самым модифицированным человеком в мире" благодаря своей уникальной внешности, шокировал своей последней трансформацией.

Марсело "B-Boy" Де Соуза Рибейро, разделивший руку пополам, отрезал указательный палец правой руки.

Марсело Рибейро / Фото: instagram.com/marcelobboy

Он хочет стать похожим на инопланетного дьявола, поэтому также имеет 1500 тату, инвазивные модификации тела, в частности металлические зубы-клыки, кожные имплантаты и раздвоенный язык.

Марсело Рибейро / Фото: instagram.com/marcelobboy

За прошедшие годы он потратил примерно 35 000 долларов на свое превращение и считает, что 98% его тела было изменено.

Марсело Рибейро / Фото: instagram.com/marcelobboy

Марсело рассказал needtoknow.co.uk, что последняя процедура анализировалась в течение двух недель до операции, указательный палец тщательно отрезался на суставе.

Марсело Рибейро / Фото: instagram.com/marcelobboy

Поскольку процесс был быстрым и гладким, он оценил боль только на шесть из десяти, но говорит, что первые пять дней были очень болезненными.

"Я привыкаю к этому и могу нормально двигать рукой. Я успеваю делать все как всегда, например, писать, делать татуировки и играть на скрипке. Я доволен тем, что сделал, и моя семья не остановит меня, потому что они знают, что я работаю над своим телом и внешностью".

Марсело, у которого двое детей, а также внук, говорит, что процедура не стоила ему ни копейки.

Напомним, женщина набила тату на лбу с именем любимого мужчины. Сначала она выглядит довольно, но выражение ее лица быстро меняется, когда тату-мастер начинает использовать иглу для нанесения перманентных чернил.

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