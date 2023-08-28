Категория
Курьезы
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
Мужчина сделал огромную татуировку с тюремным снимком Дональда Трампа – фото

Мужчина сделал огромную татуировку с тюремным снимком Дональда Трампа – фото

Автор
Юлия КаспароваЮлия Каспарова
Дата публикации
Просмотры
452
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Мужчина сделал огромную татуировку с тюремным снимком Дональда Трампа – фото

Тату с Дональдом Трампом / Фото: instagram.com/bearded_tokoloshe

Он набил историческое изображение на ноге.

В США мужчина набил татуировку тюремной фотографии Дональда Трампа.

Ее бывшему президенту сделали в тюрьме 24 августа, когда он прибыл туда как обвиняемый.

Бывший президент США Дональд Трамп. Фото: Fulton County Sheriff's Office / ©
Бывший президент США Дональд Трамп. Фото: Fulton County Sheriff's Office

Фотографию готового рисунка на теле мужчина по имени Майк разместил в своем Instagram. Историческое изображение он набил на ноге.

Для просмотра листайте вправо

"Я с Трампом! Буквально…" – прокомментировал он.

Пользователи принялись комментировать увиденное. Если одни оценили тату, то другие раскритиковали ее.

  • Это невероятно!
  • Мне тоже такое нужно
  • Когда у тебя есть деньги и 0 жизненных ценностей
  • Безумие

Напомним, 24 августа Дональд Трамп прибыл в тюрьму как обвиняемый по делу о вмешательстве в президентские выборы, где политика зарегистрировали в качестве заключенного и сделали его фото. Политик стал первым президентом за всю историю США, у которого есть тюремное фото.

После этого политик вышел под залог.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
452
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация