Мужчина сделал огромную татуировку с тюремным снимком Дональда Трампа – фото

Он набил историческое изображение на ноге.

В США мужчина набил татуировку тюремной фотографии Дональда Трампа.

Ее бывшему президенту сделали в тюрьме 24 августа, когда он прибыл туда как обвиняемый.

Бывший президент США Дональд Трамп. Фото: Fulton County Sheriff's Office

Фотографию готового рисунка на теле мужчина по имени Майк разместил в своем Instagram. Историческое изображение он набил на ноге.

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"Я с Трампом! Буквально…" – прокомментировал он.

Пользователи принялись комментировать увиденное. Если одни оценили тату, то другие раскритиковали ее.

Это невероятно!

Мне тоже такое нужно

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Безумие

Напомним, 24 августа Дональд Трамп прибыл в тюрьму как обвиняемый по делу о вмешательстве в президентские выборы, где политика зарегистрировали в качестве заключенного и сделали его фото. Политик стал первым президентом за всю историю США, у которого есть тюремное фото.

После этого политик вышел под залог.

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