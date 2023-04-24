Мужчина сделал операцию по удлинению ног за 100 тыс долларов: как он теперь выглядит (фото)

Он признался, что страдал от буллинга.

Американец сделал операцию по удлинению ног из-за комплексов по поводу своего роста.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

26-летний Алекс рассказал, что часто плакал после того, как хулиганы дразнили его. Рост мужчины был 170 см.

Рост Алекса до операции – 170 см / Фото: dailystar.co.uk

В январе в 2022 году благодаря хирургическому вмешательству он стал выше на три дюйма до 5 футов 10 дюймов (177 см).

Сначала Алекс назвал операцию "сумасшедшей", но в прошлом году наконец-то решился на это. Сначала процедура предназначалась только для исправления разной длинны в ногах, но некоторые мужчины, такие как Алекс, теперь ложатся под нож по косметическим причинам.

Хирург Алекса, доктор Шахаб Махбубиан из Института удлинения роста в Бербанке, Калифорния, сказал: "У меня даже есть от 60-ти до 65-летних мужчин, которые приходят ко мне, чтобы пройти процедуру".

Алекс провел четыре изнурительных часа в операционной и заплатил за операцию значительную сумму – 100 000 долларов.

Мужчина сделал операцию с удлинения ног / Фото: dailystar.co.uk

Доктор Махбубиан объяснил, что каждая бедренная кость распиливается и внутрь вставляется стержень. В течение следующих трех-четырех месяцев стержни удлиняются до 1 мм в день с помощью наружного пульта дистанционного управления.

Поскольку новая кость медленно нарастает поверх стержней, физиотерапия также требуется четыре-пять раз в неделю.

Алексу пришлось снова учиться правильно ходить и использовать ходунки, когда он восстановил подвижность.

Наконец-то, год спустя, стержни были удалены в ходе часовой операции.

Рост Алекса после операции – 177 см / Фото: dailystar.co.uk

Прошло два месяца после второй операции Алекса, и он сказал, что больше не беспокоится о своем росте.

"Выздоровление позади, и я чувствую себя невероятно", — сказал он.

Став на три дюйма выше, Алекс утверждал, что никто не должен "испытывать потребность" в процедуре, и обвинял общество в издевательствах над "низкорослыми королями".

Напомним, еще один американец ради своей мечты согласился на сложные и болезненные операции по увеличению роста. Ради своей мечты мужчина работал день и ночь.

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