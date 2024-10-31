Мужчина сделал предложение любимой через 10 лет отношений: она отказала и озадачила причиной

Он считает, что его причины откладывать важный день оправданы, но другие его не убедили.

Женщина отказалась выходить замуж за своего партнера после десяти лет совместной жизни, поскольку считает, что он слишком долго медлил с предложением руки и сердца.

Об этом сообщает Mirror.

Опустошенный мужчина говорит, что он "не торопился", потому что борется с тревогой и СДВГ. Он и не подозревал, что получит отказ, когда набрался смелости позвать ее замуж.

Несмотря на первоначальное волнение, он вскоре понял, к чему приведет это предложение. Неудобная ситуация разделила мнения в Интернете, поскольку некоторые люди приняли сторону девушки.

"Вчера я сделал предложение руки и сердца своей девушке, с которой мы встречаемся 10 лет, и она сказала "нет", потому что я слишком долго медлил", — написал убитый горем парень на Reddit. Аноним добавил: "Я был так взволнован. Я сделал предложение. Я вручил ей кольцо. Она выглядела так, будто вот-вот заплачет. Потом она сказала: "Извини. Я не думаю, что нам стоит жениться", я спросил ее "Почему?", а она сказала что-то вроде: "Я всегда буду девушкой, на которую ты потратил десять лет, чтобы решить, подхожу ли я на роль жены. Я не знаю, как быть счастливой с такой реальностью".

Потом он признался, что "исполнен жалости" и сказал: "Я действительно облажался. Теперь женщина, которую я люблю, не хочет быть моей женой. Я не знаю, что мне делать".

Сообщение стало вирусным на X (бывший Twitter), но мнения по нему разделились. Одни встали на сторону парня, а другие – на сторону девушки, которая ждала 10 лет.

В другом сообщении мужчина подробно описал, что его партнерша поощрила его пойти на терапию, чтобы помочь с его состоянием здоровья. Он рассказал: "Я наконец почувствовал, что достаточно контролирую свою жизнь и наконец стал достаточно "взрослым", чтобы жениться. Так что я сделал предложение на нашу 10-ю годовщину, и вот мы здесь".

Но некоторые люди не симпатизировали ни одному из них, как написал один человек: "Они оба упустили жизнь и время друг друга", а другой назвал их "двумя тонущими вместе".

Другие встали на сторону девушки: "10 ЛЕТ?! Она имеет полное право злиться. Похоже, что он ждал лучшего варианта, а потом понял, что не успел, и успокоился". В то время как другой пользователь защитил парня и написал: "То, что она осталась с ним, показало, что ее устраивают временные рамки. Это на ее совести. Она все испортила и потеряла его время".

Напомним, жена развелась с мужем через четыре дня после свадьбы. Новоиспеченный холостяк поделился своей душевной болью.

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