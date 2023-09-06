Мужчина сделал предложение на похоронах мамы любимой: "Мне казалось, что это отличный момент"

Известно, как отреагировала на это избранница.
Мужчину затравили за то, что он якобы сделал предложение своей девушке на похоронах ее матери, после того как понял, что "жизнь слишком коротка".
Об этом пишет Mirror.
25-летний мужчина объяснил, что мама его любимой не одобряла их отношения из-за пятилетней разницы в возрасте. Несмотря на то, что он встречался с ней два года, прежде чем решил спросить, станет ли она его женой, в окружении ее скорбной семьи и друзей.
Поделившись своим признанием на Reddit, он сказал: "Я уже давно планировал сделать предложение ей, но так и не смог понять, какое на самом деле подходящее время. Куда бы мы ни пошли вместе, кольцо, которое я купил, всегда было у меня в кармане в надежде, что подходящий момент просто наступит, но этого никогда не происходило, и я думаю, это произошло потому, что я знал, как ее мать относилась ко мне. Было очевидно, что она не одобряла меня из-за нашей небольшой разницы в возрасте, и она никогда не держала в секрете свою враждебность ко мне, так что не было никакого шанса, что она в конце концов одобрит нашу свадьбу".
У ее мамы, к сожалению, диагностировали рак молочной железы четвертой стадии, и в последние недели жизни она провела рядом с семьей.
"Каждый раз, когда я стоял над ее гробом, а моя девушка держалась за мою руку, я смотрел на ее мать и думал о себе: "Вот и все, я собираюсь спросить ее сегодня". Оглядываясь назад, может быть, это было не так. Но я так и думал и позволил себе подождать, пока мы не перестанем находиться в прямом присутствии тела ее мамы, поэтому я терпеливо ждал, пока мы не дошли до поминок. Через несколько часов я наконец отвел свою девушку в сторону и произнес заранее подготовленную речь, которая была у меня в голове с тех пор, как я решил, что хочу, чтобы она стала моей женой, потом я опустился на одно колено и спросил, хочет ли она быть моей женой?".
Возмущенная девушка отвергла его предложение, осудив его за бестактность.
"Я посмотрел на нее смущенно, не совсем осознавая, что было не так сейчас", — сказал он. "В любом случае, это могло быть своего рода метафорой, не правда ли? Ее мама умирает так внезапно, и теперь я здесь предлагаю перспективу "жизнь слишком коротка", "живешь только один раз" и извлечь из этого максимум пользы. Думаю, я понимаю, что был мудаком из-за того, что грязь все еще свежа, но, честно говоря, я не мог представить лучшего момента, потому что мы наконец-то освободились от суждений ее матери и смогли быть вместе".
Мужчина также рассказал о ситуации своим друзьям. Они, по его словам, назвали его равнодушным болваном.
Спросил он и мнение читателей. Они согласились с его друзьями, отметив, что предложение в день похорон совсем неуместно.
- Бедная девочка. Ее мама была права по поводу тебя
- Такое ощущение, будто он ждал ее смерти, потому что мама выразила обеспокоенность тем, что он встречается с ее дочерью. Вроде бы он не скорбил на похоронах и даже не сосредоточился на том, чтобы утешить и поддержать свою девушку
- Это так забавно, что он думает, что у него все еще есть девушка. Гарантирую, что она больше не хочет иметь с ним ничего общего. Честно говоря, это нельзя простить
Напомним, влюбленные устроили импровизированную свадьбу в больнице за несколько дней до смерти жениха. Он четыре года боролся с раком.
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