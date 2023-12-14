Мужчина сделал предложение руки и сердца любимой на похоронах дяди: какая была реакция родственников

Мужчина вызвал возмущение после того, как он сделал предложение руки и сердца девушке на похоронах своего дяди.

Об этом пишет Mirror.

Он объяснил, что его дядя был "почти отцом", воспитывая его как своего сына после того, как его биологический папа был заключен по обвинению в наркотиках.

В подростковом возрасте дядя водил его в стриптиз-клубы и спортивные бары, и дуэт даже вместе путешествовал автостопом по Аргентине и Чили. На Reddit он написал: "Мой дядя редко относился к вещам серьезно, и это то, что мне нравилось. Мы также ходили на дикие вечеринки неподалеку от дома. У меня хватило смелости пригласить девушку, с которой я сейчас обручен, потому что он практически заставил меня заговорить с очень горячей девушкой, которая встретилась с нами в баре. Мой дядя был одним из самых больших людей, которых я когда-либо встречал. У меня с ним связано много добрых воспоминаний".

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Он утверждает, что его дядя "пошутил о том, что его похороны должны стать вечеринкой", заявив, что он хотел бы, чтобы люди напились в этот день, а не оплакивали его.

"Он считал, что похороны не должны быть такими грустными и мрачными. Он даже в шутку говорил, что если ему суждено скоро умереть, то, очевидно, он надеется на это. Он сказал, что хотел бы, чтобы я сделал своей девушке предложение руки и сердца во время его похорон. Я начал встречаться с ней из-за него, и мне следует сделать следующий шаг в его честь. Честно говоря, я подумал, что это смешная идея, но также и способ почтить его память, поэтому я сказал ему, что сделаю это, если он захочет", – отметил он.

К сожалению, его дядя умер через месяц после этого разговора от инсульта. Желая почтить память, мужчина попросил семью устроить грандиозную вечеринку, а не устраивать традиционные похороны, но они отвергли его идею.

"Никто не хотел этого делать, как бы я ни старался, поэтому я решил сделать предложение руки и сердца своей девушке во время его похорон", — добавил он. "Моя девушка знала моего дядю пять лет и тоже видела в нем отца (у нее его не было, и мы оба начали встречаться, когда нам было по 16 лет), и она заранее не знала о моем предложение руки и сердца. Итак, наступает день похорон, и мы все говорим о нем добрые слова. Они спасли меня, чтобы произнести последнюю речь, и я, наверное, минут 20 говорил о том, как много он для меня значил: "Мне хватило смелости пригласить ее на свидание из-за него, и теперь я делаю ей предложение руки и сердца в его честь, как он просил". Моя девушка ответила согласием, и я подарил ей кольцо, которое мой дядя подарил моей тете, которая умерла раньше".

В ужасе его семья "кричала на него" за неуважение к памяти дяди и запретила ему присутствовать на поминках. Он сказал: "Я очень расстроен, я пропустил это, и большинство моей семьи не разговаривают со мной".

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Желая узнать, ошибается ли он, он обратился в социальные сети, чтобы узнать мнение пользователей. В ответ один из юзеров сказал: "Прекрасно. Похороны – не лучшее время для предложения руки и сердца. Вы очень неловко прервали общий траур". Другой пользователь добавил: "Я понимаю, что ты получил одобрение своего дяди, но похороны предназначены также и для близких, и кажется просто плохим тоном рассказывать о тебе. В этом вопросе я должен стать на сторону семьи". Третий человек добавил: "Дико неуместно. Хотя, вероятно, стоит убедиться, что вся ваша семья знает предысторию, немного смягчающую ее".

Напомним, известный миллиардер хочет усыновить своего 51-летнего садовода и сделать его наследником. Только на дивидендах садовник сможет получать около 40 млн евро в год.

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