Мужчина сделал себе лошадиные глаза, кошачий нос и собачьи уши: как он выглядит (фото)

Фанатик экстремальных изменений тела воспроизвел на себе черты животных и теперь хочет превратиться в "настоящего киборга".

45-летний колумбиец Кейм Мортисс – настоящий фанат экстремальных модификаций тела.

Мужчина совершил бесконечное количество процедур и теперь местные жители называют его "богом". Об этом пишет dailystar.co.uk.

Так, он сосредоточил свои изменения на любви к животным и воспроизвел разные их черты. В частности, Кейм сделал татуировку на глазах, чтобы превратиться в лошадь, операцию на носу, чтобы выглядеть как кошка.

Фото: instagram.com/caimeldiablocolombiano

Также он раздвоил язык, как у змеи и превратил свои уши в собачьи.

Фото: instagram.com/caimeldiablocolombiano

Руки мужчины напоминают кожу крокодила с татуировкой и имплантатами.

Фото: instagram.com/caimeldiablocolombiano

Впрочем, чтобы вывести свою трансформацию на новый уровень, он получил электронный имплантат, чтобы стать "настоящим киборгом". Он может хранить информацию, например видео, музыку, фотографии и файлы. Кейм надеется однажды приспособить свой имплант, чтобы открыть свой дом и даже сейф.

Фото: instagram.com/caimeldiablocolombiano

Мортисс начал менять свой образ в 22 года. А начал он с татуировок.

Фото: instagram.com/caimeldiablocolombiano

В течение 23 лет он набил сотни татуировок, 54 пирсинга, имеет 39 силиконовых и тефлоновых имплантатов, электронный имплантат, три скарификации (нанесение перманентной маркировки на кожу путем вырезания частей кожи для формирования рисунка – Ред.) и три кожных имплантата.

Фото: instagram.com/caimeldiablocolombiano

Впрочем, из-за своего внешнего облика он стал объектом ненависти и словесных обид.

Кейм считает, что он самый модифицированный в своей стране и третий в Латинской Америке.

"Я продолжу свою эволюцию с точки зрения татуировок, а бодимоды — это страсть и мой образ жизни. Я живу своим образом и поклоняюсь своему телу. Потому что я искусство. Далее я поставлю еще несколько имплантатов в голову, лицо и грудь, несколько трансдермальных имплантатов, которые я сделал специально для себя. Я хотел бы посоветовать людям, думающим об изменении, очень серьезно подумать об этом потому, что это не игра. У них будут проблемы с семьей и обществом", — поделился он.

Напомним, женщина ради сходства с "Барби" сделала себе "дизайнерское влагалище". Она тратит большие средства, чтобы быть похожей на известную куклу.

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