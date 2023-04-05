Мужчина сделал тату наихудшего фото жены: как она ему отомстила (видео)

Австралийка Теган Гроув отомстила своему мужу Джарроду после того, как он попал в СМИ за то, что сделал татуировку ее худшей фотографии.

Так, недавно любимый 30-летней женщины набил на бедре ее гримасу.

Фото: ladbible.com

Увидев это, Теган сначала разозлилась и расплакалась. Впрочем, потом она много смеялась и придумала свой план мести.

Женщина также сделала татуировку с забавным изображением Джаррода на предплечье.

"Я выплакала много слез, когда впервые увидела татуировку Джаррода, но тогда у меня не было другого выбора, кроме как пошутить. В тот же миг, когда он показал мне тату, я поняла, что хочу отомстить ему. Я выбрала фотографию, на которой он выглядел смешным, и сделала тату на предплечье примерно через два месяца после того, как он показал свою татуировку со мной", — передает слова женщины mirror.co.uk.

Гроув поделилась, что сеанс длился несколько часов и был не слишком болезненным.

Со своей стороны избраннику девушки сразу понравился рисунок на теле жены.

Напомним, 55-летняя женщина рассказала, что произошло после того, как она прекратила колоть инъекции ботокса в лицо, которые делала в течение 20 лет. Она показала, как выглядит ее лоб.

Читайте также: