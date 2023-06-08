Мужчина сделал тест ДНК – и это разрушило отношения с матерью его детей: кем он оказался

Женщине стало плохо после того, как она узнала, что бойфренд на самом деле ее племянник.

32-летняя женщина совершила шокирующее открытие после того, как любимый Мигель взял дома комплект ДНК, чтобы узнать свою генеалогию и разыскать своих биологических родителей, передает mirror.co.uk.

Но он никак не ожидал узнать, что у него "кровная связь" с любовью всей его жизни.

На Reddit женщина написала: "Я только что узнала, что мой 23-летний парень связан со мной – я не знаю, что делать. Единственные люди, которые знают, это я, Мигель и мой врач".

Она объяснила, что сейчас беременна вторым ребенком от любимого и переживает, что с ним может быть что-то "не так". Также Мигель усыновил ее сына от предыдущих отношений.

"Мой врач сказал мне, что мои отношения с Мигелем, вероятно, были результатом генетического сексуального влечения, которое возникает, когда вы разлучены с членом семьи, которого вы, вероятно, никогда не встречали/никогда не помните или даже были разлучены на протяжении многих лет", – поделилась она.

Результаты ДНК показывают, что матерью Мигеля является 39-летняя сестра женщины по имени Ванесса, сбежавшая из дома в подростковом возрасте.

Она сказала: "Ванесса была проблемным ребенком. Она сбежала в 15 лет, и с тех пор мы ничего о ней не слышали".

После того, как Ванесса ушла из дома, женщина переключила свое внимание на продвижение по карьерной лестнице в своей корпоративной работе. Но ее карьера была поставлена на паузу после того, как она забеременела старшим сыном.

"У меня было только двое отношений. Первые — с папой моего ребенка, который бросил меня, когда узнал, что я беременна. Он попал в тюрьму и там был убит", — добавила она. "Вторые – с девушкой, с которой я разошлась после того, как она тоже попала в тюрьму. С тех пор я была сосредоточена только на своей работе и сыне".

Так было до тех пор, пока ее работа не была переведена в другой штат. Через несколько дней после того, как она поселилась там, встретила Мигеля, которому в то время было 20 лет. Он был стажером на полставки во время учебы в колледже.

"Наши отношения начались как интрижка, но потом они стали серьезными. В результате я забеременела, у меня родился второй сын, которому сейчас два года, и сейчас я на седьмом месяце беременности. Мой старший сын признает Мигеля своим отцом", — поделилась она.

После визита к врачу она с облегчением узнала, что с двумя ее детьми от Мигеля все хорошо, но признает, что ее отношения с ним сейчас на грани:

"Мигель сейчас остановился в отеле, но, честно говоря, я очень хочу, чтобы он вернулся. Я не знаю что делать. Я просто смущена. Мы все еще влюблены".

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Комментируя ее сообщение, один пользователь сказал: "Если бы это был я, я просто забрал это в могилу. Никому не говори. У вас уже двое детей. Вы оба хотите одного и того же. Вы не знали, что вы родственники, и он ваш наполовину племянник, а не полный племянник".

Другой пользователь добавил: "Удалите свои данные с веб-сайта ДНК. Это зависит от вас. Основная проблема генетическая, и с этим у вас все хорошо. У вас есть общие дети, поэтому вы всегда будете связаны с ним, поэтому вы все равно не можете его игнорировать. Потратьте некоторое время, чтобы обдумать это и позаботиться о ребенке".

Напомним, женщина увеличила грудь со второго до 14-го размера и показала, как сейчас выглядит. Она заявила, что скоро сделает еще одну операцию.

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