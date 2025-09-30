Мужчина сэкономил 16 млн гривен, отказавшись от простых вещей: почему он теперь об этом сожалеет

Деньги

Реклама

67-летний японец, десятилетиями пытавшийся экономить деньги, в частности, не пользовался кондиционером и не ходил в рестораны, после смерти жены сожалеет об этом.

Об этом пишет SCMP.

Известный под псевдонимом Сузуки, мужчина стал звездой в социальных сетях.

Реклама

Сузуки родился в бедной семье и стал зарабатывать деньги еще в средней школе, подрабатывая в ресторанах.

Устроившись на постоянную работу, он снял дешевую квартиру вдали от офиса.

Сузуки готовил себе еду и каждый день брал в офис ланч-бокс, обычно содержавший ростки фасоли и курицу.

В течение многих лет он жил очень экономной жизнью.

Реклама

Чтобы сэкономить на расходах на электроэнергию, он редко пользовался кондиционером. Он ходил пешком или ездил на велосипеде и никогда не ел в ресторане.

Его женой была коллега, знавшая его характер. После рождения ребенка Сузуки сказал, что уже не так хорошо умеет экономить деньги, как раньше.

Досуг семьи в основном состоял из пикников в ближайших парках. Если им нужно было поехать в другое место, Сузуки выбирал самый дешевый маршрут, признался он.

Он не купил ни дома, ни автомобиля.

Реклама

Благодаря своим усилиям Сузуки накопил 35 миллионов иен (240 000 долларов США, 9,9 млн гривен).

Когда ему исполнилось 60 лет, он удалил часть своего пенсионного фонда для инвестиций. Сообщается, что он владеет активами общей стоимостью 65 миллионов иен (440 000 долларов США, более 16 миллионов гривен).

«Эти деньги являются гарантией на случай чрезвычайных ситуаций и моей дальнейшей жизни», — прокомментировал Сузуки.

Однако вскоре после его выхода на пенсию у его жены диагностировали серьезную болезнь, и она скончалась в возрасте 66 лет.

Реклама

«Я бы хотел, чтобы мы с женой могли больше путешествовать и ходить в рестораны», — сказал Сузуки. «Но время нельзя повернуть вспять. В чем смысл жизни, когда остаются только деньги?» — говорит он.

Сузуки — не единственный человек в Японии, чья жизнь оборачивается вокруг темы экономии. В прошлом году еще один 45-летний мужчина привлек к себе внимание тем, что жил бережно более 20 лет, прежде чем наконец-то смог сэкономить 135 миллионов иен (910 000 долларов США). Его еда состояла из кислой сливы, нескольких соленых овощей и миски риса. Иногда на ужин он покупал только энергетический напиток, получавший за бесплатные баллы в круглосуточных магазинах.

Напомним, эксперт советует, как сохранить сбережения до конца года, покупать доллары или нет.