Мужчина съел 100 столовых ложек сливочного масла в течение 10 дней: результат был неожиданным

Мужчина, съевший 100 столовых ложек сливочного масла в течение десяти дней, рассказал, как это повлияло на его организм.

Об этом пишет Unilad.

Эксперты давно говорят, что продукты с высоким содержанием насыщенных жиров, такие как сливочное масло, вредны для нас и что мы должны ограничивать их количество. Кроме масла, насыщенные жиры содержатся в красном мясе, жирных молочных продуктах, кокосовом масле, мороженом и хлебобулочных изделиях.

Считается, что только пять-шесть процентов ежедневного потребления калорий должны поступать из таких жиров, поскольку исследования показали, что высокое потребление насыщенных жиров увеличивает риски некоторых сердечных заболеваний и инсульта.

Это также связано с увеличением веса и людям рекомендуется есть больше мононенасыщенных и полиненасыщенных жиров, которые считаются более здоровой альтернативой.

Однако доктор Стэн Экберг решил исследовать этот вопрос глубже и посмотреть, как его собственный организм реагирует на употребление большего количества жиров, в частности, сливочного масла. Через десять дней он съел колоссальные 100 столовых ложек сливочного масла, и результаты были очень удивительными.

Разбивая свой рацион на составляющие в течение этого периода, доктор Экберг сказал, что жиры составляли 78 процентов рациона, тогда как белки и углеводы составляли 15 и 7 процентов соответственно.

Насыщенных жиров он потреблял в восемь раз больше, чем предполагалось традиционно "здоровой" диетой.

Стэн Экберг / Фото: @drekberg/YouTube

Учитывая это, современные модели предполагали, что уровень триглицеридов доктора Экберга (тип жира, циркулирующий в крови и хранящийся в жировых клетках) резко повысится, а его резистентность к инсулину также возрастет. Также предполагалось, что он наберет вес от употребления такого количества жира.

Но, к его большому удивлению, это оказалось совсем не так.

Вес доктора Экберга начинался с 84 кг и через 10 дней он остался прежним. Он также отметил, что во время исследования он "не очень много тренировался", а лишь несколько раз отжимался и несколько раз ходил на прогулки.

Тем временем его глюкоза начиналась с 95, а затем снизилась до 84. А инсулин снизился с 3,5 до 2,8.

"Я могу добавить, что идеальный диапазон для инсулина – от двух до пяти, тогда как для диабетика больше подходит диапазон от 25 до 30", – поделился доктор Экберг.

Мужчина также отметил, что, хотя он не рекомендует людям употреблять так много сливочного масла, он хотел доказать, что с ним не произошло того, что предполагалось, когда он употреблял так много насыщенных жиров.

Напомним, мужчина съел 900 яиц за месяц и рассказал об ошеломляющих изменениях в своем теле. Блогер показал свои фото "до" и "после".

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