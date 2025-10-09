Мужчина съел 3 кг желеек за 3 дня: что с ним произошло потом

Желейки

33-летнего Натана Риммингтона из Южного Йоркшира доставили в больницу после того, как он за три дня съел более трех килограммов желейных бутылок колы Haribo. Мужчина попал к медикам с острой болью в желудке, температурой и высоким давлением.

Об этом сообщило издание Daily Mail.

Бизнесмен, который занимается продажей грузовиков, рассказал, что приобрел большой пакет сладостей за 18 фунтов стерлингов, чтобы «успокоить ночное желание». За три ночи он съел весь пакет, что эквивалентно примерно 10 тысячам калорий сахара.

После этого Риммингтон начал испытывать сильные спазмы в желудке, головокружение и резкие колебания температуры тела. В конце концов он потерял сознание дома и попал в больницу Ротергема, где провел почти неделю.

В больнице Ротергема медики зафиксировали опасно высокое давление. Сначала подозревали пищевое отравление, но впоследствии выяснили: причиной стало чрезмерное количество сахара и желатина. У мужчины диагностировали острый дивертикулит — воспаление стенок толстой кишки.

Риммингтона лечили антибиотиками и внутривенным введением жидкости. Операции удалось избежать. В течение шести дней в больнице ему запрещали употреблять любую пищу и напитки через рот.

«Это была моя собственная глупая вина, и с тех пор я не съел ни одной бутылки колы. Это как посттравматическое стрессовое расстройство, я вижу бутылку колы и думаю, что окажусь в отделении неотложной помощи. Мой совет, чтобы избежать того же самого с кем-то другим, — просто делайте это умеренно, не издевайтесь и не набирайте килограммы за раз, как я», — признался мужчина.

Случай совпал по времени с новыми правительственными ограничениями в Великобритании. С 1 октября вступили в силу правила, которые запрещают акции «Купи один — получи бесплатно» на сладости, снеки и газированные напитки, а также бесплатное доливание газировки в ресторанах и кафе. В январе 2025 года планируется введение запрета на рекламу вредной пищи до 21:00.

По данным британского правительства, эти меры являются частью стратегии борьбы с ожирением, которую впервые анонсировали еще в 2021 году.

