Мужчина съел 62 хот-дога за 10 минут: он рассказал, что происходит с его телом после соревнований

Американец Джоуи Честнат, который в 2021 году установил мировой рекорд, съев 76 хот-догов за 10 минут на знаменитом конкурсе Nathan's Famous, в этом году осилил 62 и снова победил в конкурсе.

Об этом пишет mirror.co.uk.

К слову, чемпион выиграл свой 16-й конкурс.

Джоуи Честнат / Фото: Getty Images

Готовясь к конкурсу любитель поесть придерживается уникального распорядка, чтобы участвовать с пустым желудком. Мужчина проводит двухдневную очистку организма, употребляя в этот период только воду и лимонный сок.

Он уточнил, что хотя для полного переваривания пищи обычно требуется от девяти до десяти часов, его метод очищения ускоряет этот процесс, заставляя все быстрее двигаться.

Потребление такого огромного количества хот-догов имеет свои последствия. Честнат поделился кратким обзором своей рутины после конкурсов.

"Большинство людей чувствуют себя действительно раздутыми и уставшими. Люди говорили мне, что повсюду слышат запах хот-догов. Пот после этого кажется липким и жирным. Моя девушка говорит, что он пахнет иначе. После этого я безумно истощен, и обычно прежде всего я или хочу пить, или хочу лечь спать. Обычно я дремлю. Это естественно, если ты съешь много еды, ты пойдешь в туалет", — отметил он.

Джоуи Честнат / Фото: Getty Images

Джоуи, ставший легендарной фигурой в мире соревновательного питания, доминировал в конкурсе в последние годы. Но он сказал, что последствия не отталкивают его от хот-догов – он всегда будет любить их есть и не собирается отказываться от соревнований.

"Пока мое тело сотрудничает, я могу делать это годами", – сказал он. "И однажды кто-то придет — какой-то абсолютный босс, мужчина или женщина — и бросит мне вызов, и я с нетерпением жду этого".

Победительницей среди женщин в этом году стала Мики Судо, съевшая 39,5 хот-дога.

Мики Судо / Фото: Getty Images

Знаменитый конкурс по поеданию хот-догов четвертого июля – ежегодное мероприятие, проходящее на Кони-Айленде, штат Нью-Йорк. Он считается одним из самых известных и престижных соревнований по еде в мире.

Конкурс проходит в День независимости и привлекает тысячи зрителей, которые собираются посмотреть на невероятные подвиги кулинарного мастерства. Участники, как мужчины, так и женщины, собираются, чтобы проверить свои навыки в еде и попытаться съесть больше хот-догов за 10 минут.

Конкурс санкционированный Major League Eating (MLE), руководящим органом профессиональных соревнований по питанию.

Напомним, женщина, желающая превратиться в настоящую секс-куклу, показала неузнаваемую себя до пластики. Она поделилась фотографиями, где предстала без макияжа.

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