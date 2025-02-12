Мужчина съел 900 яиц за месяц и рассказал об ошеломляющих изменениях в своем теле – фото

Блогер показал свои фото "до" и "после".

Энтузиаст фитнеса и создатель контента Джозеф Эверетт съел 900 яиц за месяц и рассказал, как это повлияло на его тело. Не так давно к подобному эксперименту прибег Ник Норвиц, докторант Гарвардского университета, съевший за четыре недели 720 яиц.

Эверетт, живущий в Токио, Япония, решил отказаться от своего обычного рациона в пользу около 30 яиц в день и еще нескольких продуктов. Результатом он поделился на своем YouTube-канале.

В видео он сказал: "Мой типичный рацион обычно состоит из 30 яиц, миски риса, немного говядины, немного йогурта, немного фруктов, немного меда и, возможно, протеинового батончика".

Джозеф хотел проверить, поможет ли такая диета улучшить результаты в спортзале и увеличить его силу.

Он приступил к эксперименту, измерив свой начальный вес и записав результаты выполнения четырех упражнений: подъем штанги, сословная тяга, приседания и жим лежа.

Кроме того, он сдал анализы крови до и после месяца, чтобы измерить другие аспекты своего здоровья, а именно выработку тестостерона и уровень холестерина.

Джозеф Эверетт / Фото: youtube.com/@WhatIveLearned

К концу эксперимента он набрал ошеломляющие 6 кг мышечной массы из своего начального веса около 77 кг. Также Эверетт увидел снижение опасного типа жира в крови, называемого триглицеридом. В его крови не было заметного увеличения "плохого холестерина", а наоборот, увеличился уровень хорошего холестерина, помогающего выводить плохой тип из крови.

Джозеф Эверетт / Фото: youtube.com/@WhatIveLearned

Хотя опыт не обошелся без ошибок, Эверетт сказал, что перемены произошли относительно легко.

Напомним, мужчина 30 дней не ел, а пил только воду. Как это отразилось на его организме.

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