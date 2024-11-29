Мужчина съел банан, который купил за $6,2 млн – фото

Крипто-предприниматель Джастин Сан выполнил обещание, которое он дал после того, как потратил $6,2 млн на картину с приклеенным скотчем к стене бананом – съел фрукт.

Об этом сообщает Barron's.

В одной из самых дорогих гостиниц Гонконга Сан съел банан перед десятками журналистов и влиятельных лиц после того, как произнес речь, в которой назвал работу "знаковой" и провел параллели между концептуальным искусством и криптовалютой.

"Это гораздо лучше, чем другие бананы", — сказал он после того, как впервые попробовал его. "Это действительно очень вкусно".

Джастин Сан / Фото: Getty Images

Концептуальная работа итальянского художника Маурицио Каттелана под названием "Комедиант" была продана на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке на прошлой неделе и Сан был одним из семи участников торгов.

Джастин сказал, что в первые 10 секунд после того, как он выиграл торги, он почувствовал "неверие", прежде чем понял, что "это может стать чем-нибудь большим".

Спустя 10 секунд после этого он решил, что съест банан.

"Съев его на пресс-конференции, я также могу стать частью истории произведения искусства", — сказал он.

Джастин Сан / Фото: Getty Images

Владелец картины получит сертификат подлинности, подтверждающий, что работа была создана Каттеланом, а также инструкции о том, как заменить фрукт, когда он испортится.

Посетители мероприятия получили по рулону клейкой ленты и банан на память. "У каждого есть банан, который можно съесть", – сказал он.

Напомним, в Новой Зеландии был продан портрет старшины маори почти за $2,2 млн. Покупатель решил остаться анонимным.

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