Мужчина съел блюда на более 50 000 калорий за 24 часа: что с ним произошло

Ютубер съел блюда на более 50 000 калорий всего за сутки.

Автор контента и профессиональный едок Эрик Ламкин решил проверить, возможно ли физически съесть непристойное количество пищи, и снял об этом видео для своего YouTube.

К слову, среднесуточная норма для взрослого мужчины составляет 2500 калорий, а это значит, что Эрик задался целью съесть достаточно еды для 20 человек всего за один день.

Начиная с завтрака, Эрик заскочил в McDonald's и Dunkin Donuts, чтобы купить различные продукты, в том числе два горячих напитка, разнообразную сладкую выпечку, а также три яичницы с беконом и сыром McGriddle.

Затем наступила пора сжечь немного энергии пробежкой, прежде чем сесть за завтрак. Съев две миски хлопьев с протеиновым коктейлем, три миски McGriddle, HotPockets и горсть шоколадных батончиков, Эрик чуть-чуть не дотянул до 20 000 калорий.

Его обед был в виде 9000-калорийного бургера, который он запил фрапучино. Эрик начал потеть в результате огромных усилий съесть такое количество пищи.

"Как и следовало ожидать, я чувствую себя сейчас просто ужасно, — сказал он на камеру после того, как съел пиццу из духовки и огромное печенье с зефиром. — Я действительно не знаю, смогу ли это сделать".

Эрик Ламкин / Фото: youtube.com/ErikTheElectric

Осталось еще 11 000 калорий.

Проведя "полвечности в ванной комнате", как деликатно выразился Эрик, он взялся за пятый прием пищи, который содержал шведский стол из приторных лакомств.

Когда оставалось всего несколько часов до конца эксперимента, ютубер завершил свой 24-часовой челлендж на колоссальных 50 408 калориях.

Испытание также заметно повлияло на тело Эрика: его вес во время окончательного взвешивания составил 86 кг, что на 13 кг больше первоначального.

Напомним, мужчина за час сделал 500 отжиманий и шокировал результатом. Экстремальное количество отжиманий оказало заметное влияние на фигуру.

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