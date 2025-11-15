Мужчина съел бургер и умер: что стало причиной

Бургер / © unsplash.com

Ученые официально подтвердили первую смерть, связанную с аллергией на мясо — синдромом альфа-гал. Человек умер в 2024 году, съев обычный бургер. Причиной болезни, которую не сразу опознали, стал укус клеща.

Об этом пишет Yahoo. News.

По данным исследователей, мужчина начал сильно блевать спустя несколько часов после того, как съел бургер на барбекю в Нью-Джерси. К сожалению, спасти его не удалось.

Установить истинную причину смерти удалось не сразу. Ученым понадобились месяцы, чтобы выяснить, что мужчина страдал синдромом альфа-гал и умер именно от него.

Как выяснилось, за две недели до смерти у мужчины уже была сильная аллергическая реакция после употребления стейка. Однако этот случай не связали с анафилаксией.

«Трагедия в том, что они не восприняли тот эпизод как анафилаксию и, соответственно, не связали его с говядиной в то время», — заявил NBC News соавтор исследования Томас Платтс-Миллс, аллерголог из Школы медицины Университета Вирджинии, который помог открыть синдром.

Что такое синдром альфа-гал

Синдром альфа-гал — это аллергическая реакция на молекулу сахара (галактоза-альфа-1,3-галактоза), содержащуюся в красном мясе и других продуктах животного происхождения.

Эта болезнь не врожденная — ее вызывают укусы клещей, чаще всего так называемого «клеща одинокой звезды» (lone star tick), хотя и другие виды клещей могут быть переносчиками.

Синдром альфа-гала не похож на другие пищевые аллергии. Его главная опасность — в отложенной реакции. Симптомы могут появиться спустя несколько часов после употребления мяса, а не мгновенно.

Поэтому люди часто путают симптомы (тошноту, рвоту, боль в животе) с обычным пищевым отравлением и не обращаются за надлежащей помощью.

Ученые подозревают, что многие люди, страдающие синдромом альфа-гал, могут даже не знать о своем диагнозе. Ситуация усугубляется тем, что из-за потепления и мягких зим укусы клещей становятся все более распространенным явлением в течение всего года.

Люди, которые подозревают наличие синдрома, могут пройти специальное тестирование.

К сожалению, лекарства от синдрома альфа-гал не существует. Ученые рекомендуют людям с этим диагнозом полностью избегать всех мясных продуктов, молочных продуктов, желатина и некоторых лекарств, изготовленных на животной основе.

