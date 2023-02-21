Мужчина съел курицу карри и его парализовало: "Это было довольно страшно" (фото)

У британца возникли проблемы с дыханием, и он попал в реанимацию, где чуть не умер.

В Британии мужчина чуть не умер после того, как съел курицу карри, и остался парализованным "страшной" болезнью.

Об этом сообщает Lad Bible.

43-летний Дэвид Миллер заказал в своем любимом индийском ресторане в Лондоне с собой обычную курицу карри. После потребления блюда у мужчины возникло тяжелое пищевое отравление, а впоследствии – и автоиммунное расстройство, из-за которого он потерял возможность управлять конечностями.

Миллер почувствовал, что не может нормально дышать, ходить или ясно видеть.

Затем он два месяца страдал желудочным заболеванием, а еще через несколько месяцев начал чувствовать покалывание в руках и ногах. В конце концов, у мужчины возник полный паралич. Он несколько месяцев провел в больнице и передвигался на коляске.

"Это было довольно страшно. Очевидно, мы больше не возвращались в тот ресторан", — прокомментировал инцидент Миллер.

"Некоторые люди умирают от этого синдрома. Он проходит путь от конечностей через сердце и может привести к остановке дыхания. Представьте, что вы смотрите на свое тело и пытаетесь заставить его двигаться, а оно не двигается", – поделился своими переживаниями британец.

Фото: SWNS

В конце концов, у него диагностировали синдром Гиена-Барре. Это состояние, которое возникает, когда иммунитет понижен, и может привести к проблемам на всю жизнь.

Миллер отравился еще в 2016 году, после чего, по его мнению, начались все его проблемы со здоровьем. Мужчина страдал от болезненного гастроэнтерита в течение двух месяцев. Пищевое отравление и вследствие этого болезнь желудка означали, что иммунная система была под угрозой.

Через неделю у Миллера диагностировали синдром Гийена-Барре. Мужчину забрали в больницу в январе 2017 года — после того, как у него начались проблемы с дыханием, его поместили в реанимацию.

Миллер, отец семилетней Элизы и трехлетней Евы, вспомнил, как не мог смотреть футбол, поскольку повреждение нерва повлияло на его способность фокусировать зрение. А дочь Элиза, которой в то время было 18 месяцев, не узнала отца на больничной койке.

"Элиз явно не хотела быть там. Это было расстройство", — сказал мужчина.

Фото: SWNS

К счастью, мужчина полностью поправился, без каких-либо длительных побочных эффектов.

"Это заставляет вас задуматься о еде и последствиях. Это повлияло на год моей жизни. Мои пищевые привычки на самом деле не изменились, но это заставляет задуматься", — заметил британец.

Теперь в апреле 2023 года он планирует пробежать Лондонский марафон: "Это заставляет вас немного больше думать о жизни и сосредотачиваться на сегодняшнем".

Миллер добавил, что на марафоне планирует собрать деньги для защиты лесов.

Напомним, в Германии 53-летний мужчина из Дюссельдорфа вылечился от ВИЧ и это окончательно подтвердили исследователи.

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