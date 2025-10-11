Мужчина съел неизвестное фиолетовое растение, которое оказалось токсичным (фото)

«Неизвестное растение», которое съел мужчина. Фото: Better-Music-1707/Reddit

В США мужчина попробовал неизвестное фиолетовое растение, которое обнаружил на заднем дворе недавно приобретенного дома. Публикация вызвала активное обсуждение среди пользователей.

Свое фото мужчина он выложил на Reddit и спросил, что это за растение. Он отметил, что на вкус оно «как лук».

Один из самых популярных комментариев, который набрал более пяти тысяч лайков, принадлежит пользователю Few_Vegetable_9939. Он определил растение как Tradescantia pallida — декоративный вид, известный под названиями Purple Heart или Purple Queen, и предостерег не употреблять его в пищу.

«Не ешьте его, он слаботоксичен», — предупредил комментатор.

Другие пользователи с юмором отреагировали на ситуацию, называя попытку определить растение «через вкус» опасным экспериментом.

«Кто ест случайное растение, чтобы определить его, это, как по мне, поведение, ведущее к смерти», — отметил пользователь Reddit.

Дискуссия быстро переросла в обсуждение похожих случаев и опыта распознавания дикоросов. Один из комментаторов привел пример, когда люди путают дикую морковь (Queen Anne’s Lace) с болиголовом, который является смертельно ядовитым.

Стоит отметить, что Tradescantia pallida — это декоративное растение с фиолетовыми побегами и мелкими розово-фиолетовыми цветами. Ее часто высаживают в садах и выращивают в горшках, однако сок растения может вызвать раздражение кожи и желудочно-кишечные расстройства при проглатывании.

