Мужчина съел рекордное количество сюрстреминга, который настолько зловонный, что вызывает рвоту - видео

Он съел почти две банки рыбы за минуту.

В Музее отвратительной еды в Швеции состоялось соревнование, в котором люди сражались, чтобы отведать перебродившую селедку.

Об этом пишет Книга рекордов Гиннеса.

Это блюдо, также известное как сюрстреминг, является традиционным шведским деликатесом. Поскольку оно ферментируется, вкус действительно любитель.

Квашеная рыба, продаваемая в банках, покрыта солью ровно настолько, чтобы она не гнила. Впрочем, большинство людей блюют, когда они просто открывают банку, бросая себе вызов съесть ее для видеороликов в социальных сетях.

Сюрстреминг / Фото: guinnessworldrecords.com

Рекорд по количеству съеденной за одну минуту ферментированной сельди установил Суне Норлин (Швеция), съев 392,7 гр. Это чуть меньше двух полных банок этого блюда.

Представитель Музея отвратительной еды сказал: "Проблема употребления сюрстреминга заключается не в количестве рыбы, а в ужасном гнилом запахе, иногда слизистой текстуре и порой угнетает послевкусие сильно ферментированного продукта. Открытие и подача — основная часть того, что мы делаем в Музее отвратительной еды, и поэтому кажется вполне естественным, что мы выступаем в роли хозяина и посредника в попытке установить мировой рекорд по количеству сюрстремминга, съеденного за одну минуту".

#surströmming #sweden #guinnessworldrecords @guinnessworldrecords Большинство fermented herring eaten in one min 392.7 grams (13.85 oz) by Sunne Valentin Norlin #fermentedherring @Disgusting Food Museum

Организаторы конкурса были настолько уверены, что участников вырвет, что у них было ведро для рвоты. Но у 71-летнего Суне была тактика, как преодолеть это, когда он сражался с другими претендентами на рекорд.

"Вы просто должны это проглотить", — сказал он. "Я не ел сюрстреминг уже 15-20 лет. Но я прочитал это в газете и подумал, что это звучит забавно".

В отличие от давившихся людей в Интернете, просто открывая банку, Суне спокойно ел блюдо, принимая вызов.

Он полностью проглотил целую 200-граммовую миску, оставив на таймере около 26 секунд, и приступил ко второй, которую не довел до конца – но этого оказалось достаточно, чтобы завоевать титул.

Суне Норлин / Фото: guinnessworldrecords.com

Представитель музея добавил: "Мы очень рады поздравить Суне с его рекордным достижением. Потребление 392,7 г сюрстреминга за одну минуту — это подвиг, требующий потрясающей концентрации, железного желудка и стойкого духа. Благодаря этому достижению Суне закрепил место среди легенд в музее. Его имя будет зафиксировано в наших залах, а истории о его решимости будут пересказываться много лет".

Напомним, пара ради экономии питается убитыми на дороге животными. Также в их рационе много ягод и растений.

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