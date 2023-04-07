Мужчина сел в тюрьму через полгода после того, как выиграл более 7 млн долларов: что он натворил

Мужчина, сорвавший джекпот более чем в 7 млн долларов, через шесть месяцев оказался в тюрьме, проиграв свое состояние.

Ли Райан выиграл желанный приз в марте в 1995 году, но с тех пор назвал свою великую победу "проклятием". Об этом пишет ladbible.com.

За угнанные автомобили его приговорили к восемнадцати месяцам заключения. Хотя он отсидел только девять, он все равно вошел в историю как первый британский лотерейный миллионер, оказавшийся за решеткой.

Фото: ladbible.com

Спустя годы светская жизнь Райана ушла в прошлое, поскольку считалось, что он снимал двухкомнатную квартиру в Южном Лондоне и зарабатывал менее 11 000 тысяч долларов в год. Несмотря на это, в 2014 году он настаивал на том, что доволен своей нынешней жизнью, чем когда был миллионером.

Впервые он молился о том, чтобы разбогатеть, когда отбывал наказание в 1986 году.

Райан сказал: "Мой сокамерник предупредил меня, чтобы я был осторожен со своими желаниями. Деньги были проклятием".

Его выигрыш был потрачен на загородное имение стоимостью более миллиона долларов вместе с парком роскошных автомобилей, включая Porsche, Bentley, Ferrari и BMW. Каждый автомобиль имел индивидуальный номерной знак – LEE 1, LEE 2, LEE 3 и LEE 4.

Фото: ladbible.com

В семейном доме находился бассейн, теннисный корт, сауна, джакузи и игровая комната.

Однако у победы были свои недостатки, поскольку Райану и его семье угрожали смертью.

В разговоре с The Daily Record один из друзей мужчины сказал: "Когда его впервые отправили в тюрьму, другие заключенные из кожи вон лезли, чтобы подружиться с ним из-за его денег. Но некоторые влиятельные люди теперь, вероятно, отвернулись от него. Он серьезно отнесся к угрозам и полон решимости, что о Карен и детях будут заботиться, пока он не выйдет".

Чтобы компенсировать это, Райан усилил охрану своего дома, установил высокотехнологичные камеры и нанял охранника. Впрочем, в 2003 году он расстался со своей женой.

Проведя некоторое время с новой любимой в Кыргызстане, Райан вернулся в Великобританию в 2010 году, где он провел два месяца, ночевая на улице в спальном мешке.

Фото: ladbible.com

Он сказал: "Я путешествовал по всей стране. Я наткнулся на то, что я называю "живыми ангелами", когда я никого ни о чем не прошу, а кто-то появляется и говорит: "С тобой все хорошо, друг?".

Сообщается, что Ли, которому сейчас за 60, работает оператором и до сих пор живет в своей квартире на юге Лондона, где, как он утверждает, принимает бездомных в качестве гостей.

Напомним, в Индии супругам подарили на свадьбу домашний кинотеатр со взрывчаткой. Стало известно, кто убил жениха и его брата.

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