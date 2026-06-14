Мужчина съел за минуту рекордное количество меда — видео

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Мед считается одним из самых популярных натуральных продуктов в мире, однако мало кто способен представить, что можно съесть более килограмма этого густого продукта менее чем за минуту.

Несмотря на то, что на первый взгляд задача может показаться не слишком сложной, консистенция меда делает его потребление настоящим испытанием.

В отличие от воды или других напитков мед очень густой и вязкий, поэтому быстро глотать его гораздо сложнее. В то же время, он не является твердой пищей, что создает дополнительные трудности во время подобных рекордных попыток.

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Именно такой вызов решил принять немец Андре Ортольф, давно известный своим участием в необычных соревнованиях и рекордах, связанных с едой и напитками.

При попытке, состоявшейся в городе Аугсбург в Германии, мужчина установил новый мировой рекорд по потреблению меда за одну минуту. За 60 секунд он сумел съесть 1273 грамма меда.

Видео рекордного достижения быстро набрало популярность в Интернете и активно распространяется пользователями социальных сетей. На кадрах видно, как Ортольф непрерывно зачерпывает мед большой ложкой прямо из ведра и проглатывает его с поразительной скоростью.

Многие зрители отмечают, что сам ролик в полной мере передает сложность этого достижения. Из-за густой консистенции меда большинство людей вряд ли смогли бы поддерживать такой темп в течение всей минуты, не рискуя подавиться.

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Напомним, 98-летний ветеран провел более 9 минут на крыле самолета во время полета.

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