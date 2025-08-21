Мужчина шесть раз ожил после смерти: как он "воскресал" и стал изгоем (фото)

Мужчина / © Freepik

Реклама

В Танзании живет 40-летний Исмаил Азизи — мужчина, по его словам, переживший смерть шесть раз и каждый раз возвращавшийся к жизни. Его история стала темой документального фильма и вызвала дискуссии о пределах возможностей человеческого организма.

Об этом пишет Unilad.

Первый случай произошел после тяжелой травмы на работе. Врачи констатировали смерть, тело отвезли в морг, но Азизи внезапно «проснулся» и вышел оттуда, испугав всех присутствующих. Те, кто увидел его снова среди живых, убежали в ужасе, боясь, что перед ними появилось привидение.

Реклама

Во время его второй «смерти» медики считали, что Азизи умер от малярии, но когда он лежал в гробу, он, видимо, «проснулся и понял, что жив», к сожалению его семьи.

Ужасное дорожно-транспортное происшествие привело его в больницу в коме и снова к гробу, но, очевидно, он пережил и это испытание.

Через год Азизи укусила ядовитая змея, и многие считали, что это наконец его конец, поскольку он прекратил реагировать, был объявлен мертвым и перевезен в морг, где пролежал «мертвым» целых три дня. Тем не менее, он по-прежнему проснулся — лишь для того, чтобы пережить еще одно смертельное падение в яму.

Однако после пятого избежания смерти местные жители заподозрили его и убедились, что он опасный дух или колдун.

Реклама

Шестая смерть наступила, когда селяне попытались сжечь его заживо в его доме. Хотя Азизи снова задохнулся в аду, он снова ожил, лежа в морге. На его коже до сих пор остались шрамы от ожогов.

Исмаил Азизи / © скриншот с видео

Азизи признает, что его «возвращение» оказало разрушительное влияние на жизнь. 40-летний мужчина сказал: «Люди считают меня самым могущественным колдуном в нашей местности. Жизнь продолжалась, но я чувствовал, что с моей жизнью что-то не так. Каждый раз, когда я умирал и возвращался, мое тело чувствовало себя очень странно».

После своего первого возвращения из того мира он сказал, что местные начали «убегать», когда видели его, и считали, что он является призраком.

«Люди стали относиться ко мне, как к колдуну», — сказал он. «После этой жизни продолжалось, но люди не верили, что я настоящий человек. Они все думали, что я привидение, а некоторые даже боялись меня из-за того, что я пережил».

Реклама

Затем мужчина признался, что живет сам, полностью изолированный от соседей, без жены и детей, из-за «трудностей» с интеграцией в боящееся общество.

В документальном фильме местные также подтвердили, что «все его очень боятся».

«Его переживания настолько ужасны, что я сам боюсь его», — сказал другой житель, хорошо знающий Азизи. «Я видел это своими глазами. Страшно видеть, как кто-то, кого ты знаешь мертвым, возвращается к жизни. Каждый раз, когда мы его видим, мы убегаем, потому что не можем поверить, что он человек».

Азизи также с ужасом вспоминал, как однажды вышел из морга, говоря: «Я не чувствовал, что происходит, но проснулся снова, чувствуя сильный холод. К счастью, морг не был закрыт, и это было место, где лежали люди, а не запертые в ящиках наедине. Когда я встал и ушел, я не был полностью в сознании, но видел, как все смотрели на меня в шоке».

Реклама

Напомним, в Танзании мужчина прожил восемь лет с ножом в груди и не догадывался об этом.