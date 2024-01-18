Мужчина шокировал коллекцией более 700 тарантулов: он собирает их ради психического здоровья (фото)

Арахнофил Аарон Феникс собрал коллекцию из более чем 700 домашних тарантулов.

Об этом пишет nypost.com.

"Люди всегда спрашивают, не шучу ли я, когда говорю им, сколько у меня пауков — они спрашивают, не случилось ли со мной что-нибудь", — рассказал 36-летний житель Йейта, Англия. "Но у каждого есть свое хобби, то, чем он любит заниматься. Некоторые люди любят ходить в спортзал, а я люблю собирать тарантулов".

Феникс начал собирать паукообразных летом в 2021 году после того, как у него диагностировали биполярное расстройство.

Мужчина собрал коллекцию более 700 тарантулов / Фото: SWNS

Он живет со своей партнершей, 47-летней Джо, и двумя ее дочерьми — комната в их доме обозначена как пещера тарантулов.

"Я не могу назвать точную цифру. Но у меня их более 700", — поделился Феникс о своей коллекции. "Я не думаю, что для меня может быть предел — как только он у меня появился, я понял, что хочу большего".

Мужчина собрал коллекцию более 700 тарантулов / Фото: SWNS

Вдохновением для необычного времяпрепровождения Феникса послужил домашний тарантул, который у него был в подростковом возрасте, но от которого трагически пришлось отказаться.

Он начал коллекционировать, когда врачи сказали ему, что это хобби может помочь его психическому здоровью.

"Хотя это звучит банально, я был рожден для этого", – сказал Феникс. "В общей сложности за последний год или около того я спас 120 пауков – правда, это просто моя жизнь. Для меня это все".

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Самые большие пауки в мире, тарантулы, могут жить долго. По данным Службы национальных парков, самка тарантула может жить от 20 до 25 лет, тогда как самцы птицеидов обычно живут всего семь или восемь лет.

"Я получаю достаточно много сообщений от людей, которые пишут мне, что у них есть пауки, и они им больше не нужны", — пояснил Феникс. "Я также получал сообщения от людей, где пауков выбрасывали на улицу – однажды кто-то съехал и оставил пауков на улице в своих вольерах".

Мужчина собрал коллекцию более 700 тарантулов / Фото: SWNS

Феникс говорит, что его самый большой паук — бордовый тарантул-голиаф, также известный как паук-птицеед-голиаф, с размахом ног размером с обеденную тарелку.

Он тратит около 125 долларов в месяц на субстраты, кору, листья и мох сфагнум для пауков.

Мужчина собрал коллекцию более 700 тарантулов / Фото: SWNS

Он разводит саранчу и мучных червей, чтобы кормить их, утверждая, что это экономит около 250 долларов в месяц на расходах на еду.

"Сначала моя партнерша и дети были немного напуганы, но они сразу увидели положительный эффект для меня и поддержали. Партнерша держится подальше от пещеры тарантула. Она просто счастлива, что это делает меня счастливым".

Мужчина собрал коллекцию более 700 тарантулов / Фото: SWNS

Недавно он начал демонстрировать свою коллекцию на детских праздниках, давая детям и родителям возможность безопасно увидеть жутких ползающих животных поблизости.

Сейчас мужчина разрабатывает сайт и планирует открыть магазин.

Напомним, собаку Боби могут лишить титула "самого старого пса" из-за сомнений, что ему был 31 год. В прошлом году его признали самой старой собакой за всю историю.

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