Мужчина шокировал неузнаваемым видом после ряда пластических операций – фото до и после

Руди Уильялобос из Лос-Анджелеса, США, потратил колоссальные 40 000 долларов на трансформацию себя.

27-летний мужчина прошел четыре цикла инъекций ягодиц, бразильскую подтяжку ягодиц, инъекции губ, ботокс и операцию по снижению веса. Об этом пишет dailystar.co.uk.

Впрочем, новый образ изрядно раскритиковали хейтеры, которые говорили ему, что он выглядит "бессмысленно" и что ему "нужен Иисус".

Мужчина потратил 40 000 долларов на свою внешность / Фото: dailystar.co.uk

Несмотря на ненавистные комментарии, Руди не планирует прекращать операции и намерен продолжать ложиться под нож хирургов.

Визажист рассказал, что в детстве вовсю пытался проявлять свою сексуальность.

Фото до пластических операций / Фото: dailystar.co.uk

"В детстве было тяжело, потому что не все воспринимали геев. Поэтому мне пришлось делать вид кого-то, кем я не был, и, знаете, будь я немного геем, надо мной издевались за что-то подобное, так что это было тяжело. Я должен был это скрывать", — поделился Руди.

Руди до пластики / Фото: dailystar.co.uk

Но он говорит, что косметические процедуры, которые он сделал, помогли ему чувствовать себя увереннее в своей личности.

Превращение Руди началось с ботокса и наполнителей для губ, но он говорит, что начал замечать большие изменения в своем облике лишь около двух с половиной лет назад после установки желудочного бандажа.

Мужчина решился и на операцию по снижению веса / Фото: dailystar.co.uk

Вспоминая операцию снижения веса, он сказал: "Она действительно прошла достаточно хорошо. Вы худеете круглый год, поэтому в течение всего года ваше тело меняется".

Сбросив лишние килограммы, Руди решил продолжить превращение своего тела, пройдя четыре этапа ягодичных инъекций и бразильскую подтяжку ягодиц, после чего ему понадобилось две недели постельного режима, чтобы оправиться.

Руди после пластики / Фото: dailystar.co.uk

Но, хотя он остался доволен результатами процедур, он говорит, что люди часто оставляют жестокие комментарии под его сообщениями в социальных сетях.

"Обычно они говорят: "О, это выглядит бессмысленно, ты такой фальшивый. О, твоего отца не было в твоей жизни". Они говорят: "Убей себя, зачем тебе выглядеть так? Это не нормально, тебе нужен Иисус", — пояснил он.

Руди не планирует останавливаться и собирается снова ложиться под нож хирургов / Фото: dailystar.co.uk

Но Руди не позволяет ненавистникам добраться до него и добавляет: "Многим просто нечего сказать большую часть времени. Поэтому они просто говорят во что бы то ни стало, но я на самом деле не обращаю на них внимания".

Он сообщил, что все еще намерен сделать еще одну операцию.

"Я хочу большего, я определенно хочу больше инъекций, а потом я хочу сделать подтяжку лица. Я собираюсь сделать ринопластику, удаление буккального жира и, возможно, имплантат подбородка или что-нибудь такое", — сказал он.

Визажист прошел четыре цикла инъекций ягодиц и бразильскую подтяжку ягодиц / Фото: dailystar.co.uk

Руди рассказал, что даже некоторые из его друзей и семьи не согласны с его решением пройти больше косметических процедур. Впрочем, его это не волнует.

Он планирует финансировать дорогостоящие процедуры, продолжая работать визажистом.

Напомним, на днях американская блогерша Джесси Киркпатрик показала, как выглядела до своей трансформации. Она известна в Сети своими растянутыми мочками ушей, татуировками на лице и огромными затычками в ноздрях.

Читайте также: