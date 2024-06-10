Мужчина шокировал, повернув стопу на 210 градусов — фото, видео

Он установил третий мировой рекорд.
Бразилец Ренато Байма Гайя побил мировой рекорд благодаря своим гибким ногам. Он официально достиг наибольшего поворота стопы, который когда-либо был зафиксирован, повернув правую ногу на невероятные 210,66 градуса, что превысило предыдущий рекорд на 28,63 градуса.
Об этом сообщает Книга рекордов Гиннеса.
Ренато открыл в себе способности к троттер-крутке 30 лет назад. "Я совсем не тренировался", – говорит он. "Это естественный навык".
Три человека (двое американцев и англичанин) ранее удерживали этот рекорд; Ренато – первый, кто достиг вращения на 180 градусов.
Женский рекорд – 171,4 градуса – установила Келси Грабб из Нью-Мексико, США.
Ренато пытался отдать дань уважения Курупири, мифическому существу из бразильского фольклора, имеющему задние ноги, чтобы оставлять обманчивые следы для охотников и путешественников. "Он может победить любого супергероя в мире", – утверждает Ренато.
Чтобы побить этот рекорд, претенденты должны соблюдать несколько правил. Они должны начать, поставив обе ноги рядом друг с другом лицом вперед, а затем повернуть стопу одним из двух способов: либо пятка должна оставаться неподвижной, либо пальцы должны быть на носке. Без использования рук или каких-либо приспособлений, без изменения направления верхней части тела, участник должен вращать ногой как можно больше. Затем они должны простоять на месте не менее 10 секунд.
Сейчас у Ренато четыре титула Книги рекордов Гиннеса и он говорит, что планирует защищать их с таким же упорством, с которым Курупира защищает тропические леса Амазонки.
В прошлом году в один день он установил два рекорда, связанных с языком: наибольшее количество прикосновений языка к носу за одну минуту (334) и самое быстрое время, за которое он смог снять пять блоков Дженги языком (7,38 секунды, побив предыдущий рекорд в 55,5 секунды, установленный мужчиной с самым длинным языком Ником Стоуберлом).
А в декабре он установил самое быстрое время на установку и опрокидывание 10 книг – 6,94 секунды, сократив на 1,86 секунды предыдущий рекорд, установленный серийным рекордсменом Лимом Кай Йи.
Напомним, отец и сын создали самый быстрый в мире дрон. Квадрокоптер может пролететь 142 метра за секунду.
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