Мужчина шокировал, повернув стопу на 210 градусов — фото, видео

Бразилец Ренато Байма Гайя побил мировой рекорд благодаря своим гибким ногам. Он официально достиг наибольшего поворота стопы, который когда-либо был зафиксирован, повернув правую ногу на невероятные 210,66 градуса, что превысило предыдущий рекорд на 28,63 градуса.

Об этом сообщает Книга рекордов Гиннеса.

Ренато открыл в себе способности к троттер-крутке 30 лет назад. "Я совсем не тренировался", – говорит он. "Это естественный навык".

Три человека (двое американцев и англичанин) ранее удерживали этот рекорд; Ренато – первый, кто достиг вращения на 180 градусов.

Бразилец повернул стопу на 210 градусов / Фото: guinnessworldrecords.com

Женский рекорд – 171,4 градуса – установила Келси Грабб из Нью-Мексико, США.

Ренато пытался отдать дань уважения Курупири, мифическому существу из бразильского фольклора, имеющему задние ноги, чтобы оставлять обманчивые следы для охотников и путешественников. "Он может победить любого супергероя в мире", – утверждает Ренато.

Чтобы побить этот рекорд, претенденты должны соблюдать несколько правил. Они должны начать, поставив обе ноги рядом друг с другом лицом вперед, а затем повернуть стопу одним из двух способов: либо пятка должна оставаться неподвижной, либо пальцы должны быть на носке. Без использования рук или каких-либо приспособлений, без изменения направления верхней части тела, участник должен вращать ногой как можно больше. Затем они должны простоять на месте не менее 10 секунд.

Бразилец повернул стопу на 210 градусов / Фото: guinnessworldrecords.com

Сейчас у Ренато четыре титула Книги рекордов Гиннеса и он говорит, что планирует защищать их с таким же упорством, с которым Курупира защищает тропические леса Амазонки.

В прошлом году в один день он установил два рекорда, связанных с языком: наибольшее количество прикосновений языка к носу за одну минуту (334) и самое быстрое время, за которое он смог снять пять блоков Дженги языком (7,38 секунды, побив предыдущий рекорд в 55,5 секунды, установленный мужчиной с самым длинным языком Ником Стоуберлом).

А в декабре он установил самое быстрое время на установку и опрокидывание 10 книг – 6,94 секунды, сократив на 1,86 секунды предыдущий рекорд, установленный серийным рекордсменом Лимом Кай Йи.

Напомним, отец и сын создали самый быстрый в мире дрон. Квадрокоптер может пролететь 142 метра за секунду.

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