Мужчина шокировал, прикрепив к лицу 11 банок без какого-либо клея: как он это делает (видео)

Японец прикрепил к своей голове 11 банок и побил мировой рекорд.

Об этом пишет Книга рекордов Гиннеса.

31-летний Шуничи Канно сначала установил рекорд в 2019 году, когда ему удалось присосать девять банок, но позже его побил американец Джейми Китон, повторивший этот подвиг с 10 банками.

Теперь Канно восстановил свой титул.

Шуничи Канно / Фото: guinnessworldrecords.com

К слову, это он делает без использования клея. Он сказал, что хитрость состоит в том, чтобы научиться поглощать воздух кожей.

"Вы делаете морщинки на коже, затем кладете туда жестяные банки. Плотно прижмите их к голове и разгладьте морщины. Это снижает давление воздуха между банкой и кожей, и она должна прилипать, как присоска", — поделился рекордсмен.

Чтобы успешно побить этот рекорд, каждая жестянка должна удерживаться на месте не менее пяти секунд.

Новый рекорд: Большой drink cans placed on head using air suction — 11 by Shunichi Kanno (Japan)



Его nickname is canhead for reason pic.twitter.com/VQutFtkawd — Guinness World Records (@GWR) August 1, 2023

Канно сказал, что сначала он был заинтересован в том, чтобы побить рекорд из-за своего "большого лба".

"У меня был большой лоб с детства", — вспомнил он. "Все указывали на это, поэтому я чувствовал, что у меня есть что-то совершенно уникальное. Я подумал о том, как я мог бы использовать это на пользу".

Вскоре после этого он обнаружил, что может прикреплять банки к своей голове, а остальное уже история. Канно не просто цепляет их на голову – он также может прикреплять их к своему телу.

Шуничи Канно / Фото: guinnessworldrecords.com

В 2020 году он установил рекорд по количеству банок с напитками, которые размещены на теле с помощью отсоса воздуха. Ему удалось удержать 20 штук.

Напомним, мировой рекорд по количеству отжиманий за час побит второй раз за месяц. Стало известно, кто новый обладатель титула.

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