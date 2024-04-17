Мужчина шокировал рассказом о встрече с пришельцами посреди улицы: "Сказали, что они слуги Божьи"

По его словам, дикий опыт общения с ними заставил его переписать свой внутренний монолог.

Мужчина утверждает, что имел близкую встречу с двумя гуманоидными пришельцами, которые утверждали, что были посланы Богом – но видеть их мог только он.

Аноним обратился на Reddit, чтобы подробно описать свой опыт, который произошел в 2009 году, когда ему было 19 лет.

Странная встреча произошла, когда он вышел за продуктами и остановился на пешеходном переходе. Остановившись, мужчина впервые увидел, как он утверждает, двух "лысых гуманоидов" – но физически их там не было, поскольку он мог видеть их только в отображении окна остановившегося перед ним автомобиля.

Увидев их, но вернувшись в свою квартиру, он услышал то, что описывает как "странный гул", прежде чем голос заговорил с ним и сказал: "Мы слуги Божьи".

"Услышав телепатический голос, вы испытываете шок - он запускает инстинкт выживания. Я выучил шесть языков и занимаюсь кодированием семь лет, поэтому я разработал метод, чтобы проверить этот голос. Я переключал языки внутренне, чтобы увидеть, как голос отреагирует. Поразительно, что он говорил по-немецки более свободно, чем я выучил за три года, проявлял склонность к английскому и боролся с местным сленгом. Наш разговор охватывал различные темы, хотя они начинались с религиозного вступления, это не было связано с какой-либо известной формой христианства. Они осуществляли контроль над нашей реальностью. Они познакомили меня с концепцией, которую они называли "контроль мыслей". Программа начиналась с золотого круга, который, казалось, горел в моей сетчатке без какого-либо видимого источника света, а затем начинался поток самого яркого сна в состоянии полного бодрствования - как 4K-видео, транслировавшееся прямо в мой мозг".

Далее он утверждал, что пара научила его изменять свой внутренний монолог, но весь опыт был сделан телепатически.

Однако после глубоких сеансов с пришельцами парень наконец заснул, чего он не помнит, а проснувшись, обнаружил, что двое лысых инопланетян исчезли.

Он добавил: "Следующие дни я был истощен. Потребление калорий моим мозгом значительно выросло, и я едва мог подняться с постели первые несколько дней. Со временем я полностью привык к этому новому способу мышления".

Напомним, ранее эксперт назвал два огромных препятствия, которые нужно преодолеть инопланетянам, чтобы исследовать Землю. Он утверждает, что это будет не так-то просто.

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