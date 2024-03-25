Мужчина шокировал, выбравшись из резервуара с водой со связанными руками и ногами – видео

Чтобы освободиться, ему понадобилось чуть больше двух минут.

Профессиональный спасатель открыл новую категорию в Книге рекордов Гиннеса, когда выбрался из резервуара с водой за 2 минуты и 11 секунд со связанными руками и ногами.

Книга рекордов Гиннеса объявила, что эскаполог Эндрю Бассо стал первым человеком, установившим рекорд за самое быстрое бегство из перевернутого вверх дном резервуара со связанными руками и ногами.

Бассо продемонстрировал свои навыки на съемках итальянского сериала Lo Show Dei Record.

На видео видно, как Бассо снимает наручники, освобождает ноги, а затем ламает замок в верхней части резервуара.

Напомним, звезда Сети установил рекорд, зажегши спички вантузами на груди. Также он попытался получить еще один титул.

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