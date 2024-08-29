Мужчина шокировал, запомнив 14 000 цифр числа Эйлера: как ему это удалось

Для того, чтобы назвать их, ему понадобилось всего 49 минут.

Индеец с удивительной памятью побил мировой рекорд по количеству запомнивших им знаков после запятой числа Эйлера.

Об этом сообщает Книга рекордов Гиннеса.

Дипу Ви воспроизвел 14 000 цифр, значительно превзойдя предыдущий рекорд – 10 122.

Число Эйлера (обозначается буквой e) является иррациональным числом, как число Пи. Начиная с 2,71828, цифры идут до бесконечности в серии, которая никогда не повторяется.

33-летнему Дипу завязали глаза и проверили его уши перед началом попытки побить рекорд, чтобы убедиться, что у него нет возможности обманывать.

При попытке установить этот рекорд любые ошибки или паузы, превышающие 15 секунд, приводят к дисквалификации. Дипу не смутили эти правила, ему понадобилось всего 49 минут, чтобы вспомнить все 14 000 цифр в правильном порядке.

Дипу Ви / Фото: Guinness World Records

Он с детства обладал способностью легко запоминать числа, и сейчас знает наизусть более 500 телефонных номеров. Однажды он также установил национальный рекорд, назвав 2 000 цифр числа Пи быстрее любого другого претендента.

Узнав о мировом рекорде Эйлера, он чувствовал себя "очень взволнованным" и начал придумывать, как его побить.

Используя собственный "табличный" метод запоминания, Дипу потратил четыре месяца на подготовку к попытке побить рекорд.

Он пояснил: "В таблице 10 столбцов и 20 строк. Я добавил по пять цифр в каждую колонку, таким образом, в столбце из одной полной строки вышло 50 чисел. А с 20 строками на странице будет в общей сложности 1 000 цифр. Таким образом, на 14 страницах я смог вместить 14 000 цифр.

Дипу Ви / Фото: Guinness World Records

С понедельника по четверг он запоминал по 250 цифр в день, а оставшиеся три дня недели использовал для того, чтобы закрепить информацию в памяти. Он также записывал себя и просматривал запись, чтобы поймать любые ошибки, которые он допустил.

Дипу признался, что очень радуется, что теперь у него есть официальный титул Книги рекордов Гиннеса.

Напомним, названа самая старая в мире бутылка коньяка. Она хранится в нидерландской коллекции.

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