Мужчина шокировал, завалив газетами свой дом: из-за этого он спал на улице (фото)

В Великобритании мужчина завалил свой дом таким количеством газет, что ему пришлось спать в машине на подъездной дорожке.

Охранник сложил в доме стоимостью более полумиллиона долларов более 5000 газет. Он больше не мог ходить по комнатам. Об этом пишет dailystar.co.uk.

Команда из пяти профессиональных уборщиков потратила целый час, пытаясь пройти через входную дверь дома в Брайтоне.

Фото: dailystar.co.uk

На помощь вызвали уборщика Джо Коула, и, несмотря на очистку от тысяч и тысяч бумаг, он считает, что домовладелец уже снова начал собирать газеты.

"Я никогда не видел, чтобы в доме было так много всего. В каждом уголке там были газеты. В ванной, на кухне, в столовой, гостиной. Их было так много, что они упали и заблокировали его входную дверь, поэтому он даже не мог попасть в дом, они были на три четверти выше стены, его дом стоил полмиллиона, но он спал в своей машине на подъездной дорожке, ему повезло, что он не застрял внутри. Электричество тоже было не очень хорошее, так что это могло вызвать пожар. Это достаточно опасно", — рассказал уборщик.

Фото: dailystar.co.uk

Джо сказал, что он загрузил 3,5-тонный фургон "более 5000 газет" и потратил на их утилизацию более 1000 долларов.

Также он добавил, что мужчина собрал 300 пар носков. Когда его спросили, почему, он сказал: "Носков никогда не бывает слишком много".

Напомним, извращенец в колготках и наручниках скрывался в доме женщины перед нападением. Через шесть часов он пришел ее насиловать.

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