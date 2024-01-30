Мужчина сломал палец во время предложения руки и сердца любимой – фото, видео

Молодой романтик снял на камеру момент, когда его предложение руки и сердца пошло не по плану, поскольку он сломал палец.

Об этом пишет Daily Mail.

В прошлом месяце американец Алек Райт планировал снять памятные милые кадры, на которых он просит Энджел Гриффин стать его женой. Сначала удалось зафиксировать момент, когда нервный 22-летний парень с громким "хрустом" застревает мизинцем левой руки в багажнике автомобиля, что заставляет его шататься от боли и стекать кровью.

Алек Райт / Фото: Kennedy News and Media

Райт, владеющий собственной компанией по производству солнечной энергии, говорит, что быстро понял, что "все испорчено", но после того, как его мать вызвала скорую помощь, медики и помощники убедили его не отменять задуманное.

Алек Райт / Фото: Kennedy News and Media

Второй клип, снятый мамой Алека, показывает, как озадаченная 23-летняя Энджел приезжает и находит Алека на заднем сиденье машины скорой помощи, где он ждет ее с цветами и кольцом.

Девушка спрашивает: "Почему у тебя цветы?". Затем партнер приглашает ее сесть в машину скорой помощи и уверяет, что с ним все хорошо.

Медики наблюдают, как Алек со слезами на глазах говорит: "Я люблю тебя и хочу провести с тобой остаток своей жизни. Я все это спланировал. Ты проведешь со мной остаток своей жизни?".

Она отвечает уверенным "да", одевает кольцо за 1000 долларов, а затем обнимает Алека, пока он сидит на носилках с прибором для измерения артериального давления и повязкой на пальце.

@angelgaylexo Это посреди его приготовления понравившегося, что удалить его палку в машине, и бросить ее пальцем вверх. .

Алек, которому наложили восемь швов, признался, что разочарован тем, что его планы не стали реальностью, но радуется, что у пары есть уникальная история.

Со своей стороны новоиспеченная невеста поделилась, что ее "шокировало" количество крови, пролитой Алеком во время предложения руки и сердца, но отметила, что его стойкость доказывает, как сильно он ее любит.

Алек Райт и Энджел Гриффин / Фото: Kennedy News and Media

Видео с предложением было просмотрено более 4,7 миллиона раз, и пользователи назвали этот удивительный момент "еще прекраснее", чем первоначальный план Алека.

Алек из Далласа сказал: "Я думаю, что все это безумие, но это сработало. Это отличная история, которую мы сможем рассказать. Энджел думала, что мое предложение руки и сердца будет очень экстравагантным, и так оно и было. День прошел почти идеально, но когда я вытаскивал вещи из машины, чтобы помочь видеооператору подготовиться, я закрыл багажник и оставил руку там. Это было достаточно больно и не то, чего я ожидал. Я все равно хотел продолжить, но потом подумал, что не смогу этого сделать, и все было испорчено. Все убедили меня сделать это, потому что это была бы отличная история, поэтому, хотя я все еще был в шоке, я сделал это. Мои слезы были смесью разочарования из-за того, что все пошло не по плану, и боли".

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Алек организовал для любимой, работающей агентом по недвижимости, поход по магазинам с подругой, чтобы он мог все организовать тайно. Он заплатил около 650 долларов фотографу и видеооператору, чтобы зафиксировать этот момент, и даже заплатил кому-то 300 долларов за размещение цветов и свеч в Хайленд-Парке в Далласе.

Девушка вспомнила: "Когда я добралась к машине скорой помощи, моей первой мыслью было: "С ним все хорошо?". Но потом я заметила цветы и растерялась. Когда он открыл коробку с кольцом, я заколебалась, потому что заметила, что на нем было много крови. Она была на его лице, футболке, брюках, туфлях, везде... Я поняла, что ему действительно было больно, и в то же время он действительно делал преджложение. Это показывало, как сильно он любит меня и как сильно он хотел через это пройти. Это так по-нашему. Мы никогда не выходим на улицу без шума. Всегда случается что-то. В больнице он показал мне фотографии того, как было запланировано предложение руки и сердца, и я подумала, что это красиво, но в то же время я была просто счастлива, что обручена с ним, и не злилась… Я знаю, что наша свадьба будет красивой, поэтому я больше волновалась за него, потому что это было настолько безумно, что я просто решила поделиться этим со всеми".

Энджел Гриффин / Фото: Kennedy News and Media

Пара, которая вместе уже два года, назначила дату своей свадьбы на май в 2025 году.

Напомним, женщина откровенно рассказала, как случайно закрутила роман с мужем лучшей подруги. Она поделилась, как это произошло и чем закончилось.

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